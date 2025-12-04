Alajuelense se acordó del Olimpia de Honduras en su tricampeonato y le mandó una picante indirecta

La rivalidad entre los leones de Centroamérica sigue viva luego del triunfo de Alajuelense en la final ante el Xelajú de Guatemala, en la que el rival rojinegro de las semis, el Olimpia catracho, terminó salpicado.

En el duelo de las semifinales de vuelta, el Olimpia sacó una manta que decía: “El amo y león” junto a una imagen.

Este fue el mensaje que mostró la Ultra Fiel, la barra del Olimpia, antes del partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Los manudos, tras eliminar a los albos en semis y superar a los guatemaltecos en la final para obtener su tercera Copa Centroamericana al hilo, lanzaron a la venta una camisa en honor a dicho logro, con una clara indirecta a los hondureños.

Alajuelense eliminó al Olimpia en semifinales. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Los manudos pusieron en preventa la camisa para que sus aficionados puedan aquirirla y presumir este logro como tricampeones del área.

Alajuelense sacó unas camisas por el tricampeonato de Centroamérica con una indirecta al Olimpia de Honduras. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Los rojinegros dejaron en el camino al Olimpia tras empatar a uno en el Morera Soto y en Tegucigalpa, con triunfo erizo en penales con Washington Ortega como la gran figura.