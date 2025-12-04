Deportes

Alajuelense se acordó del Olimpia de Honduras en su tricampeonato y le mandó una picante indirecta

Alajuelense no dejó pasar la oportunidad de presumir su tricampeonato de la Copa Centroamericana y lanzó una indirecta cargada de picante hacia el Olimpia de Honduras, avivando una rivalidad que ya venía encendida

Por Eduardo Rodríguez

La rivalidad entre los leones de Centroamérica sigue viva luego del triunfo de Alajuelense en la final ante el Xelajú de Guatemala, en la que el rival rojinegro de las semis, el Olimpia catracho, terminó salpicado.

En el duelo de las semifinales de vuelta, el Olimpia sacó una manta que decía: “El amo y león” junto a una imagen.

Este fue el mensaje que mostró la Ultra Fiel, la barra del Olimpia, antes del partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.
Este fue el mensaje que mostró la Ultra Fiel, la barra del Olimpia, antes del partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Los manudos, tras eliminar a los albos en semis y superar a los guatemaltecos en la final para obtener su tercera Copa Centroamericana al hilo, lanzaron a la venta una camisa en honor a dicho logro, con una clara indirecta a los hondureños.

Alajuelense's forward #07 Anthony Hernandez (Bottom-R) celebrates with teammate Mexican forward #18 Ronaldo Cisneros scoring his team's first goal during the second leg of the CONCACAF Central American Cup semifinal football match between Honduras's Olimpia and Costa Rica's Alajuelense at the National Stadium Jose de la Paz Herrera in Tegucigalpa on October 30, 2025. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
Alajuelense eliminó al Olimpia en semifinales. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Los manudos pusieron en preventa la camisa para que sus aficionados puedan aquirirla y presumir este logro como tricampeones del área.

Alajuelense sacó unas camisas por el tricampeonato de Centroamérica con una indirecta al Olimpia.
Alajuelense sacó unas camisas por el tricampeonato de Centroamérica con una indirecta al Olimpia de Honduras. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Los rojinegros dejaron en el camino al Olimpia tras empatar a uno en el Morera Soto y en Tegucigalpa, con triunfo erizo en penales con Washington Ortega como la gran figura.

AlajuelenseLDAOlimpiaHondurasCopa CentroamericanaXelajúCosta Rica
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

