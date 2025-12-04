Alajuelense se acordó del Olimpia de Honduras en su tricampeonato y le mandó una picante indirecta

La rivalidad entre los leones de Centroamérica sigue viva luego del triunfo de Alajuelense en la final ante el Xelajú de Guatemala, en la que el rival rojinegro de las semis, el Olimpia catracho, terminó salpicado.
En el duelo de las semifinales de vuelta, el Olimpia sacó una manta que decía: “El amo y león” junto a una imagen.
Los manudos, tras eliminar a los albos en semis y superar a los guatemaltecos en la final para obtener su tercera Copa Centroamericana al hilo, lanzaron a la venta una camisa en honor a dicho logro, con una clara indirecta a los hondureños.
Los manudos pusieron en preventa la camisa para que sus aficionados puedan aquirirla y presumir este logro como tricampeones del área.
Los rojinegros dejaron en el camino al Olimpia tras empatar a uno en el Morera Soto y en Tegucigalpa, con triunfo erizo en penales con Washington Ortega como la gran figura.