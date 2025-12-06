El secreto que reveló el preparador de arqueros de Alajuelense para ganar los penales ante Xelajú

Bayron Mora sorprendió a muchos este miércoles al convertirse en la gran figura en la serie de penales entre Alajuelense y Xelajú para retener el título de la Copa Centroamericana.

Figura inesperada desde el manchón blanco

El joven meta manudo atajó dos tiros en los cobros desde el manchón blanco, el primero al volante guatemalteco Antonio López y el último al costarricense Steven Cárdenas.

Diego Cejas mostró el documento en el que tenían anotado el estudio a los pateadores de Xelajú. (ALPICs/ALPICs)

Un detalle clave más allá de las atajadas

Más allá de los buenos reflejos y estiradas que demostró el portero, este viernes se reveló un detalle que sin duda le ayudó mucho para adivinar dónde patearían los rivales.

Nada al azar: estudio previo y trabajo por escritorio

Diego Cejas, preparador de porteros rojinegros, mostró una hoja en la que tenían anotado todo lo que debían saber sobre los cobradores de penales chapines.

Acá no hubo nada al azar, a la improvisación o a solo adivinar, sino mucho estudio. El argentino enseñó un documento que tenía cinco gráficos del marco, en cada uno decía el nombre de los posibles pateadores del Xelajú y hacia dónde suelen tirar los penales.

El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, detiene el penal decisivo que a la postre permitió a los manudos obtener su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Lectura perfecta de los cobradores

Por ejemplo, indicaba que Chucho López tiraba los penales a la izquierda del portero, como así lo hizo en la tanda, documento que repasó con Bayron antes del momento definitivo.

En la hoja, estaban dibujados el diagrama de dos pateadores más, lo que demuestra que el asunto fue más estudio que suerte.

Un título que también se ganó desde el banquillo

De esta manera quedó visto que Cejas y el cuerpo técnico también tuvieron que ver bastante en la serie que le deparó a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana.