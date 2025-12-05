La imperdible historia de cómo mamá de Bayron Mora vio los penales que consagraron a su hijo como héroe

Miles de aficionados de Alajuelense vieron los penales que definieron el título de la Copa Centroamérica ante el Xelajú de Guatemala pegados al asiento, sin quitar la vista de la pantalla y observando cómo el héroe de la noche, el portero Bayron Mora, se robó el show.

Doña Ambar Montenegro, mamá del meta manudo, no la tuvo tan fácil, pues a la hora de la tanda, ya estaba trabajando como enfermera en un hospital en San José y se la tuvo que jugar para no perderse los penales.

Bayron Mora fue el gran héroe de los penales para Alajuelense ante el Xelajú de Guatemala. (Prensa LDA/Prensa LDA)

La odisea para ver a su hijo en el momento más importante

La mamá pudo ver el juego en su casa hasta las 9:30 p.m., por lo que se perdió la mejor parte, cuando iba de camino para el hospital le contaron que la Liga iba ganando, luego que le empataron y hasta oyó cuando Bayron se hizo un tapadón en segundo tiempo extra que salvó la tanda.

Un celular y un cuartito vacío con poca gente fueron sus aliados para ver cómo su muchacho atajó el primer y último cobro de la tanda, un momento que volvió locos de felicidad a jugadores y afición; ella por dentro tenía demasiada emoción, sin embargo, tuvo que contenerse.

El ingenio para seguir la tanda en el hospital

“Agarré el celular y ahí como pude los puse, habían unos pacientes que también estaban viéndolo por cierto, el salón no estaba lleno, solo había dos personas, entonces me metí a una página y al final lo acabé viendo con ellos”, contó.

A doña Ambar, incluso, le hicieron spoiler del momento, porque la aplicación en la que lo estaba viendo iba más atrasada que la de otra persona en el salón, por lo que el penal definitivo lo vio ya con la tranquilidad de lo que sucedió.

Ambar Montengro se tuvo que contener para no ponerse a gritar tras los penales en los que su hijo Bayron Mora fue el héroe para Alajuelense. (Ambar Montenegro/Ambar Montenegro)

“Yo estaba viendo y me dicen ‘Atajó el penal’ y yo ‘¿Cómo, en serio?, entonces ¿quedamos campeones?’, ‘Sí’, me respondió, ‘Quedaron campeones, yo soy saprissista, pero lo lograron, felicidades’, me dijo el señor”, contó.

La emoción que tuvo que guardarse

Dichosamente la noche se portó bien con ella; para ese instante cumbre el trabajo estaba tranquilo, por lo que pudo ver cómo Bayron voló para detener los remates de Antonio López y Steven Cárdenas, en una emoción que tuvo que contener por el lugar.

“Yo tenía unas ganas de gritar de la felicidad, de brincar, de ver los videos, los audios… me entraban cualquier cantidad de mensajes, me sonaba y me sonaba el celular, pero di, allí uno tiene que estar en silencio”, comentó.

El llanto de Bayron la conmovió profundamente

Washington Ortega celebró en grande junto a Bayron Mora. (Captura pantalla/Captura pantalla)

La escena justo después de que Guillermo Villalobos anotó el penal del triunfo y Bayron se derrumbó en el área exhausto, ya luego de haber cumplido con su faena, es otra cosa que le llegó al corazón. Quería estar ahí llorando con él.

Al verlo derramar las lágrimas, más bien se sintió muy orgullosa, no solo por lo que hizo su hijo, sino porque dio rienda suelta a sus emociones de una manera muy sana.

“Sentía escalofríos en el cuerpo de la felicidad, tenía ganas de llorar, yo le he dicho a él no que no hay que llorar solo en las tristezas, uno puede llorar también de felicidad para liberarse, de tanta espera que estuvo ahí entrenando y entrenando y aún no podía jugar, hacer su trabajo”.

El consejo que le dio antes del partido

“Yo le dije desde antes que llorara, que estaba bien, que se desahogara, porque uno también llora de felicidad, él se entrega mucho, sale bravo, llorando cuando no ha ganado y le recordé eso, que así como ha llorado por una pérdida, lo haga por una alegría”, contó.

Ambar Montenegro contó que le ha enseñado a su hijo llorar tanto en las buenas como en las malas si sí se desea. (Ambar Montengro/Ambar Montengro)

Una preparación de años en silencio

Cuando acabó el partido, las declaraciones y agradecimientos que dio el rojinegro es claro que fueron inspirados por su mamá luego de lo que nos contó.

“Lo que él vivió es una lección muy buena, yo hablaba con él y le decía que estuviera tranquilo, que en el camino pasan muchas cosas, pero que sepa que el tiempo era de Dios y le dio lo mejor, esto es algo de equipo, Ortega abrió un camino que él terminó”.

En su corazón de madre, ella sabía que su hijo estaba preparado para cuando le dieran el chance, pues sabe lo que ha trabajado un chico que salió desde muy joven de su casa en Paso Canoas.

Bayron Mora atajó dos penales decisivos para Alajuelense ante Xelajú. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Orgullo, trabajo y un sueño cumplido

“La seguridad que transmitió, la tranquilidad, no arrugó la cara, como dicen, porque él estaba preparado para ese momento, ha trabajado mucho para eso. Yo le decía a él que no tuviera temor, porque él estaba preparado para este momento”.

A la mamá le alegra mucho ver tanto elogio a Bayron, pero lo que más le hace feliz es ver la sonrisa en su hijo, luego que le llegara el momento por el que tanto soñaron