Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana tras vencer a Xelajú este miércoles, pero de lo que más se ha hablado es de un polémico penal que se pitó durante el partido.

Alajuelense es el primer equipo de Centroamérica que logra un tricampeonato internacional. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La opinión de exárbitros en el país está dividida: mientras unos dicen que la decisión del réferi fue la correcta, otros reprochan que la jugada no fue tan drástica como para señalar la pena máxima.

Es por eso que en La Teja recurrimos a dos herramientas de Inteligencia Artificial, como ChatGPT y Gemini, para que analizaran el video y dieran un veredicto apegado al reglamento de la FIFA.

A ambas IA les adjuntamos el clip y les dijimos, textualmente: “Eres un experto en arbitraje de fútbol. Usa las reglas de la FIFA para determinar si esta jugada estuvo bien pitada como penal o no”.

En este caso no hubo discrepancias, pues tanto para ChatGPT, como para Gemini, la decisión del árbitro y del VAR, fue la correcta. O sea, la falta sí ameritaba cobrar penal a favor de Alajuelense.

A continuación adjuntaremos los argumentos completos de las dos tecnologías.

Alajuelense y Xelajú empataron 2-2 en el marcador global y se fueron hasta la tanda de penales, que ganaron los manudos 4-3. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Qué dice Gemini?

¡Hola! Analicemos esta jugada con la precisión técnica que requiere el arbitraje profesional, basándonos estrictamente en las Reglas de Juego de la IFAB (International Football Association Board), que son las que rigen el fútbol mundial y las decisiones del VAR.

Aquí tienes el desglose técnico de la jugada observada en el video:

1. Análisis de la Acción (La Entrada)

Al observar la repetición en cámara lenta y el ángulo desde atrás, se identifican los siguientes elementos clave:

El Defensor: El jugador con camiseta roja y azul intenta disputar el balón, pero llega a destiempo (late challenge). Su pierna derecha se cruza en la trayectoria de carrera del atacante.

El jugador con camiseta roja y azul intenta disputar el balón, pero llega a destiempo (late challenge). Su pierna derecha se cruza en la trayectoria de carrera del atacante. El Contacto: Existe un contacto físico claro. La rodilla y el muslo del defensor impactan contra la pierna derecha del delantero (camiseta blanca).

Existe un contacto físico claro. La rodilla y el muslo del defensor impactan contra la pierna derecha del delantero (camiseta blanca). El Balón: En ningún momento el defensor toca el balón antes de hacer contacto con el adversario.

2. Aplicación de la Regla 12 (Faltas y Conducta Incorrecta)

Según la Regla 12 de la IFAB:

“Se concederá un tiro libre directo (o penal si es dentro del área) si un jugador comete una de las siguientes infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva: [...] poner la zancadilla o intentar poner la zancadilla a un adversario.”

¿Hubo imprudencia? Sí. El defensor actúa con falta de atención o consideración al lanzar su pierna sin asegurar el contacto con el balón, derribando al rival.

Sí. El defensor actúa con falta de atención o consideración al lanzar su pierna sin asegurar el contacto con el balón, derribando al rival. Ubicación: La infracción ocurre claramente dentro de los límites del área penal.

Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, fue la figura del encuentro al atajar dos penales. (Prensa LDA/Prensa LDA)

3. El Factor “Simulación” vs. “Exageración”

Este es el punto más polémico y donde el texto del video (“Cuando me tiré...”) genera confusión. Como árbitros, debemos distinguir dos conceptos:

Simulación (Piscinazo): El jugador se tira sin que exista contacto o busca el contacto deliberadamente. Esto es tarjeta amarilla para el atacante. Exageración (Amplificación): Existe una falta real (contacto físico imprudente), pero el jugador añade teatralidad a la caída (en este caso, la pirueta en el aire es anatómicamente innecesaria para la fuerza del golpe).

Veredicto Técnico: Aunque la caída es teatral y exagerada, el contacto inicial del defensor (la zancadilla/tackle a destiempo) existe y es suficiente para desequilibrar al jugador en carrera. El árbitro debe sancionar la primera infracción ocurrida. El hecho de que el jugador “venda” la falta no anula la existencia de la patada previa.

Conclusión Arbitral

La decisión de pitar penal es CORRECTA.

Fundamento: Hay una zancadilla imprudente dentro del área donde el defensor no toca el balón y derriba al adversario.

Hay una zancadilla imprudente dentro del área donde el defensor no toca el balón y derriba al adversario. Sobre la Tarjeta Amarilla: Es correcta si el árbitro consideró la entrada como “Temeraria” (desconsideración del riesgo para el rival) o si cortó un ataque prometedor (SPA).

Es correcta si el árbitro consideró la entrada como (desconsideración del riesgo para el rival) o si cortó un (SPA). Sobre el VAR: El VAR ratificó la decisión porque hay evidencia visual de contacto (no es un error claro y obvio del árbitro central).

Resumen: A pesar de la actuación digna de un premio Óscar por parte del delantero en la caída, la falta del defensor es real y punible según el reglamento FIFA. El defensor “se regala” al cruzar la pierna sin tocar la pelota.

¿Qué dice ChatGPT?

1. Contexto visual de la acción

En las imágenes se observa:

Un atacante (uniforme blanco) ingresa al área.

Un defensor (uniforme rojo) se aproxima por detrás/lateral.

El defensor intenta disputar el balón, pero:

No toca la pelota.



Existe contacto con la pierna y/o cuerpo del atacante.

Como resultado del contacto, el atacante cae.

2. Regla aplicable

Regla 12 – Faltas y conducta incorrecta (IFAB 2024-25) Copiado!

Se sanciona penal cuando un defensor comete una falta dentro de su propia área, incluyendo:

Traba o intenta trabar a un adversario.

Carga de manera imprudente o temeraria.

Empuja a un adversario.

Criterios clave para un penal por zancadilla o carga:

¿El defensor juega el balón? Si no lo hace y genera contacto que afecta al atacante, suele considerarse falta. ¿El contacto es consecuencia de una disputa legítima por el balón? La disputa es legítima solo si el defensor intenta tocar el balón y está cerca de lograrlo. ¿El contacto provoca un efecto claro en la acción del atacante? Si el contacto derriba o desequilibra, es falta incluso si el atacante lo exagera.

3. Evaluación de la acción

Con base en los fotogramas extraídos:

✔ No hay toque al balón por parte del defensor. Copiado!

En ninguno de los cuadros se aprecia que el defensor logre desviar o anticipar el balón.

✔ Sí existe contacto claro con la pierna del atacante. Copiado!

El defensor entra por detrás/lado y golpea o engancha la pierna del atacante.

✔ El contacto afecta la acción del atacante. Copiado!

El atacante cambia su trayectoria corporal y termina cayendo inmediatamente.

✔ El tipo de carga no parece una disputa legítima. Copiado!

El defensor está llegando tarde y compromete el cuerpo del rival sin jugar la pelota.

4. Criterio VAR

Para que el VAR ratifique un penal, deben cumplirse dos condiciones:

La decisión de campo no puede ser un error claro y obvio. Debe existir evidencia que respalde la sanción.

En este caso:

El árbitro sanciona penal.

El video muestra contacto sin balón.

La acción es compatible con “traba imprudente”.

👉 Por eso el VAR confirma la decisión.

5. ¿Fue correctamente señalado como penal?

**📌 Con base en las Reglas de Juego y la evidencia disponible: Copiado!

Sí, el penal está correctamente sancionado.**

Porque:

El defensor no juega la pelota.

Hay contacto que provoca la caída del atacante.

La acción es imprudente.

El contacto dentro del área que impide una oportunidad ofensiva es penal.

Conclusión final

La decisión del árbitro y su ratificación por el VAR se ajustan a las Reglas de la FIFA.El contacto es suficiente para considerarse una falta imprudente que deriva en un penal claro.