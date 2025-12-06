Título de Messi y el Inter Miami en la MLS sacude el sorteo de Champions Cup: así afecta a Alajuelense y Cartaginés

El Inter de Miami se consagró como campeón de la MLS por primera vez en su historia, algo que complica el sueño de ver a Lionel Messi en Costa Rica en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup, torneo que jugarán Cartaginés y Alajuelense como representantes de nuestro país.

El reciente título en la Copa Centroamericana de Liga Deportiva Alajuelense ante el Xelajú por penales en Guatemala hace que el equipo de Óscar Ramírez se posicione en octavos de final de forma automática, mientras que Cartaginés disputará la fase de dieciseisavos de final, por lo que en un primer cruce será imposible que manudos o brumosos se midan al Inter Miami.

El campeón de la MLS, en este caso Miami, al igual que Alajuelense, se colocarán en octavos de final, a la espera de un rival de los que ganen su correspondiente serie previa, en la que están los brumosos debido a que lograron su boleto en el repechaje de la Copa Centroamericana.

Lionel Messi logró coronarse campeón de la MLS con el Inter Miami. (FEDERICO PARRA/AFP)

El sorteo será este martes 9 de diciembre, en el que, si Cartago lograra superar su ronda previa y quedara en la misma llave que Messi y compañía, se podrían medir en octavos; algo similar con Alajuelense, que necesita quedar del mismo lado que el Inter Miami para que, en caso de que supere su eliminatoria, pueda en cuartos, hipotéticamente, recibir al argentino en el Morera Soto e ir a Estados Unidos a enfrentar al nuevo monarca de la MLS.

El problema para los equipos ticos es que han sido contadas las veces en las que en los últimos años han logrado superar una serie de este estilo en Concacaf Champions Cup.

Herediano lo logró en tres de ellas, en la edición del 2024 cuando se impuso al Toluca, para clasificar a octavos de final ante el Robinhood de Surinam, equipo al que también vencieron, para caer goleados en cuartos contra el Pachuca.

Cartaginés logró su boleto a la Concacaf Champions Cup tras vencer a Motagua en el repechaje. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

En la última edición, los florenses impusieron condiciones ante el Real Salt Lake; no obstante, en la siguiente llave, de octavos, fueron superados por el LA Galaxy.

Cartaginés no ha jugado en este nuevo formato de Concacaf Champions Cup, será su debut, mientras que la Liga en el 2024 fue derrotado 4-0 en Estados Unidos contra el New England Revolution, y empató a uno en el Morera Soto, también en octavos de final, ya que no jugaron la ronda previa por ser campeones de Centroamérica.

LEA MÁS: ¡Imperdible! El reencuentro de Cristiano y James ya tiene sede y fecha en el Mundial 2026

En la edición más reciente, los rojinegros volvieron a brincarse la primera fase por ser de nuevo monarcas de Centroamérica, para toparse a los Pumas de México, que le ganaría a la Liga 2-0 en México, y empataron con un gol por lado en la vuelta.

Celso Borges levanta el trofeo que acredita a Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón de la Copa Centroamericana, al imponerse al Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

La Concacaf Champions Cup iniciará en febrero del 2026, en la que Cartago será el primer tico en ver acción, mientras que los manudos debutarán en marzo en los octavos de final.

El primer título del Inter Miami en la MLS

El conjunto de Miami, al mando de Javier Mascherano, logró ganar la MLS luego de derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps, tras dos asistencias de Messi, en el segundo y tercer gol.

La primera anotación del juego fue un autogol de Edier Ocampo en los instantes iniciales del compromiso.

LEA MÁS: ¿Ayudar al Herediano? Esto dijeron reconocidos aficionados al Cartaginés

Ali Ahmed puso la igualdad a un tanto para el Vancouver; sin embargo, con pase de Messi, Rodrigo De Paul le devolvió la ventaja al Inter.

De nuevo con asistencia del astro argentino, Tadeo Allende colocó en la última acción del compromiso el 3-1 final con el que Messi logró un cetro más para su amplia carrera como el futbolista con más trofeos colectivos de la historia de este deporte.