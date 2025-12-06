Lágrimas de leyenda: Busquets y Jordi Alba se despiden del fútbol con el título de Messi y el Inter Miami

El Inter de Miami conquistó este sábado su primer título de MLS en una final histórica, que también marcó la emotiva despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes dejaron el fútbol profesional entre lágrimas.

Inter de Miami se coronó campeón de la MLS por primera vez en su historia. (MLS/Inter de MIami/MLS/Inter de MIami)

Un partido vibrante desde el inicio

La final enfrentó al Inter de Miami, campeón de la Conferencia Este, contra el Vancouver Whitecaps, ganador de la Conferencia Oeste.

El duelo fue intenso desde los primeros minutos, con acciones de peligro en ambos marcos y un ritmo de alta tensión que mantuvo a la afición pendiente de cada jugada.

El Inter tomó ventaja tras una acción individual de Lionel Messi, que terminó provocando un autogol. Tras ese golpe inicial, Vancouver logró reaccionar y asumió el control, bajo la conducción del alemán Thomas Müller, hasta encontrar el empate que les devolvió la esperanza.

Messi, determinante en los momentos clave

Cuando Vancouver parecía más cerca del segundo tanto, volvió a aparecer Messi, quien se encargó de inclinar la balanza con dos asistencias magistrales. La primera fue aprovechada por Rodrigo De Paul para el 2 a 1 y la segunda por Tadeo Allende, autor del 3 a 1 definitivo que sentenció el encuentro.

Con este resultado, el Inter de Miami logró su primer título de MLS tras seis temporadas en la liga, coronando un proyecto que reunió a figuras de talla mundial y que tuvo a Messi como eje de su crecimiento deportivo.

La noche del adiós para dos leyendas

Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron su retiro del fútbol tras unas carreras llenas de éxitos. AFP (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

Además del título, el partido quedará para siempre en la memoria del club por ser el último encuentro como profesionales de Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros históricos de Messi y piezas clave en el Inter desde su llegada.

Tras el pitazo final, ambos se mostraron visiblemente afectados. Se abrazaron con sus compañeros, miraron a la afición y terminaron rompiendo en llanto mientras recibían muestras de cariño del plantel y cuerpo técnico. Su despedida añadió un componente emocional a una noche que ya era especial para el club.

