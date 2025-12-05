Así reaccionó Lionel Scaloni al conocer los rivales de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que “no hay rival fácil” y que no da “nada por descontado”, tras el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026.

Argentina, último campeón del mundo en Catar 2022, integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Sobre Argelia, Scaloni señaló: “Es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países”.

El argentino recordó que conoce al entrenador de esa selección, Vladimir Petković: “Me dirigió en la Lazio y es un gran entrenador”, dijo al canal Telefe tras el sorteo.

Sobre Austria señaló que “hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también” y respecto a Jordania: “No damos nada por descontado; si llegó ahí, por algo será”.

Un posible escenario de Argentina

Si la Albiceleste se clasifica en su grupo, deberá enfrentar en dieciseisavos de final al segundo clasificado del grupo H, integrado, entre otros, por España y Uruguay.

“Es un grupo difícil, un cruce difícil si es así. Pero primero hay que pasar, después ya se verá”, dijo.

Cómo entrenador del campeón vigente, Scaloni fue el encargado de subir al escenario cargando en sus manos enguantadas el icónico trofeo del Mundial, en el inicio de la ceremonia.

Allí se refirió brevemente a la histórica final con Francia que se definió por penales: “Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo”, expresó.