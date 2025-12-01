¿Modric o Messi? Lamine Yamal revela quién ha marcado su estilo de juego y en quién se fija más

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol mundial, reafirmó su falta de presión en el campo y reveló la admiración que siente por el mediocampista símbolo del Real Madrid, Luka Modric.

En una entrevista para el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el joven de 17 años explicó cómo el croata ha marcado su estilo futbolístico, especialmente en la manera de ejecutar pases.

“Siempre he tenido muy buena visión del juego. Me fijaba mucho en Messi por los pases diferentes, de gol, y también en los pases con el exterior, que eso se lo he visto mucho a Modric. Son cosas que me gustaban y que me parecían más interesantes que un regate”, afirmó.

Lamine Yamal, del Barcelona habló sobre la Selección de España y quién es su referente en el fútbol. AFP. (NICOLAS TUCAT/AFP)

La referencia a Modric y su estilo de juego

Yamal subrayó que su evolución como futbolista no nació del regate, sino de la capacidad para interpretar el juego. Por ello, destacó la importancia del ejemplo de Modric en su desarrollo creativo, pese a la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.

El croata, según explicó, ha sido un modelo que le ha permitido perfeccionar su técnica en los pases diferenciales, un sello que ya empieza a mostrar en la élite.

En la entrevista, el barcelonista insistió en que nunca ha sentido presión al jugar. “La presión es algo mental y no sé si llegaré a sentirla. Nunca la he tenido”, afirmó.

Explicó que sus padres sí vivieron una presión real, relacionada con la gestión familiar y laboral, y que eso lo ha llevado a valorar el juego desde el disfrute.

Lamine Yamal explicó que su evolución en el estilo de juego la aprendió del croata Luka Modric. AFP. (THOMAS COEX/AFP)

Aseguró que no vive pendiente de expectativas: “Son malas. Si las cumples, te quedas sin objetivos; si no, te puedes venir abajo”. Su propósito, dice, es simple: disfrutar del fútbol, hacer que la gente se divierta y dar espectáculo.

Respecto a la selección de España, reveló que él mismo eligió representar a España por encima de Marruecos, pese al gran momento del combinado africano. “Nunca dudé”, dijo. Aun así, reconoció el cariño que siente por Marruecos, país de origen de su familia.

De cara al futuro, ve a España con opciones reales de ganar el próximo Mundial y aseguró sentirse en su mejor momento: “Me siento importante, me siento bien y con muchas ganas de que llegue”.

