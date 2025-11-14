Croacia vuelve a decir presente en el Mundial; Alemania y Países Bajos están a un paso

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar este viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo.

Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas, el lunes.

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16).

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo no afloja: busca llegar al Mundial 2026 con 40 años y revela cómo se mantiene en la cima

Croatian players, officials and their relatives celebrate their team's qualification for the World Cup at the end of the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group L football match between Croatia and Faroe Islands at the Stadion HNK in Rijeka, on November 14, 2025. (Photo by AFP) (STRINGER/AFP)

Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23) antes de que Petar Musa (57) y Nikola Vlasic (70), quien había entrado en lugar de Modric, ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022).

LEA MÁS: Camerún queda fuera del repechaje mundialista tras caer ante Congo

Nick Woltemade, el jugador del momento en Alemania

Gracias a un doblete de su jugador del momento, Nick Woltemade, Alemania consiguió una valiosa y trabajada victoria en Luxemburgo (2-0), con la que quedó a un punto de clasificarse al Mundial.

Con 12 unidades en la tabla, la tetracampeona mantiene el primer lugar del grupo empatada con Eslovaquia, pero por delante en la diferencia de goles general (+7 contra +4), que logró una victoria en casa contra Irlanda (1-0) en el tiempo añadido.

Poland's midfielder #21 Nicola Zalewski (C) kicks the ball during the 1st round - day 9 - Group G World Cup 2026 European Qualifiers football match between Poland and the Netherlands on November 14, 2025 in Warsaw, Poland. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (WOJTEK RADWANSKI/AFP)

Los compañeros de Jonathan Tah, capitán por una noche en ausencia de Joshua Kimmich, podrán conformarse con un empate el lunes en Leipzig contra Eslovaquia para asegurar su billete a América del Norte.

Dominados y presionados en la primera mitad por el modesto equipo local, los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann marcaron la diferencia en la segunda mitad gracias a Nick Woltemade, su hombre providencial, autor de un doblete (49′ y 69′).

LEA MÁS: Inglaterra es la primera selección de Europa clasificada al Mundial del 2026

Un empate que sabe a gloria

También este viernes, Países Bajos empató contra Polonia (1-1) en Varsovia y prácticamente aseguró su participación en el torneo.

Con tres puntos de ventaja y una diferencia de goles favorable (+13) respecto a su rival del día, los hombres de Ronald Koeman podrán permitirse perder en proporciones razonables el lunes en Ámsterdam contra Lituania, un equipo al que los Oranje vencieron (3-2) en Vilna en setiembre.

Polonia, que al menos asegura el segundo lugar que da acceso a la repesca, se desplazará al mismo tiempo a Malta con la primera obligación de acumular goles.