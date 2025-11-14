Cristiano Ronaldo no afloja: busca llegar al Mundial 2026 con 40 años y revela cómo se mantiene en la cima

Cristiano Ronaldo, quien se perderá el último partido de la eliminatoria europea debido a una expulsión, habló de su gol número mil y su futuro como deportista.

El medio www.goal.com confirmó que el astro luso se prepara para la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Norteamérica.

“Ronaldo se prepara para su sexto Mundial, sin importar los logros personales, con el eterno jugador de 40 años tan hambriento como siempre de éxito tangible. A lo largo de su carrera, ha reescrito la historia del fútbol varias veces, pero no se centra en buscar un final de cuento de hadas en suelo estadounidense”, citó el medio.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during the men's football 2026 World Cup Group F qualifier between Ireland and Portugal at Aviva Stadium in Dublin on November 13, 2025. (Photo by Paul Faith / AFP) (PAUL FAITH/AFP)

El gol número 1.000

Luego de la jornada del jueves anterior, en donde Portugal cayó 2-0 ante Irlanda, el delantero fue interrogado sobre si su gol número 1.000 podría llegar en un partido que le diera la medalla de campeón del mundo.

“Has estado viendo demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto. Volviendo a la realidad, todos estos datos me hacen feliz. Un equipo nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta poder marcar la diferencia con goles.

“Siempre es bueno marcar goles, esa es mi posición. Quiero jugar en este próximo Mundial, de lo contrario no estaría aquí, pero vamos a tomarlo paso a paso. Si eso sucediera, sería una buena señal, terminaría mi carrera en lo alto”, afirmó el jugador del Al Nassr de Arabia Saudita.

CR7 y la Selección de Portugal cayó en los cuartos de final de Catar 2022 ante la Selección de Marruecos. AFP. (MANAN VATSYAYANA/AFP)

Además, CR7 no escondió el gran reto que supone anotar y cómo se ha adaptado al fútbol moderno.

“Marcar goles es lo más difícil en el fútbol. Creo que fui inteligente al adaptarme al fútbol moderno, física y mentalmente, a diferentes contextos de clubes, la selección nacional y distintas ligas.

“Un jugador verdaderamente inteligente se adapta a las circunstancias del fútbol, y así debe ser. Pensaré así hasta que me retire. Tienes que adaptarte; el fútbol no es el mismo de hace cinco años. Lo que marca la diferencia entre los grandes jugadores es su cabeza”, sentenció Ronaldo.

La Copa del Mundo del 2026 se disputará en Norteamérica. Archivo. (Agencia AP)

Un triste cierre de eliminatoria

El jueves anterior, el delantero portugués fue expulsado en el minuto 61, ante Irlanda, tras propinar un codazo en la espalda de un defensor rival.

El juez del partido, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó la tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le mostró a Ronaldo la roja directa. No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia.