Cristiano Ronaldo se aproxima a la histórica marca de los mil goles

El portugués no se cansa de romper récords: Cristiano Ronaldo volvió a anotar con Al Nassr y ya ve de cerca la histórica cifra de los mil goles

Por Eduardo Rodríguez

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles tras una nueva conquista del Comandante en el fútbol de Arabia Saudita.

Su club, el Al Nassr FC, es líder del fútbol saudí tras vencer 1-3 al Neom SC, con un gol de penal de Ronaldo, además de otras anotaciones de Gabriel y João Félix en los instantes finales del compromiso.

El Bicho necesita 47 goles para ser el primer jugador en la historia del fútbol en llegar a la cifra de 1.000 anotaciones como profesional en partidos oficiales. Al ritmo goleador de Cristiano y con su vigencia intacta, parece que la marca llegará más temprano que tarde.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo anotó de penal para acercarse más a la cifra de mil goles.

Cristiano viene de anotar cuatro goles en el último mes y ya en noviembre acumula tres más, por lo que el momento goleador de CR7 sigue en aumento.

En la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo acumula nueve anotaciones en ocho partidos disputados, lo que mantiene a su club como líder en solitario, con pleno de victorias: 24 de 24 puntos posibles.

Le saca tres puntos de ventaja al Al Taawoun y cuatro al Al Hilal, uno de los grandes rivales del portugués en su búsqueda de títulos en el fútbol árabe.

Cristiano Ronaldo celebra tras anotarle de penal a Hungría en el triunfo de Portugal por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo espera sumar más goles en la próxima fecha FIFA. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Se viene un parón por fecha FIFA, por lo que Cristiano volverá a la acción hasta el jueves 13 de noviembre, cuando su selección se enfrente a Irlanda como visitante, y luego reciba a Armenia el domingo 16.

Por la liga de Arabia, el Comandante volverá a jugar cuando el Al Nassr se mida al Al Khaleej el 23 de este mismo mes.

Cristiano Ronaldo tiene 40 años, en febrero sumaría uno más, pero pese a la edad, el goleador sigue vigente en la búsqueda de ser el primer futbolista de la historia en alcanzar dicho récord, pese a que recientemente, en una entrevista, habló de la posibilidad de su retiro próximamente.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

