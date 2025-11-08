“México puede ser campeón del mundo”: la frase del futbolista mexicano que causó debate

México es uno de los anfitriones del próximo Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, algo que el jugador de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, cree que les da a los aztecas opciones de alzar el máximo galardón del fútbol.

El combinado azteca es un recurrente en Mundiales, incluso ha sido anfitrión en el año de 1970, con la Brasil de Pelé acabó como monarca, y en 1986, donde la Argentina de Diego Armando Maradona firmó su segunda estrella para la Albiceleste.

Ese último Mundial en el 86, ha sido la ocasión en la que México más lejos ha llegado, cuartos de final, eso sí, en un formato de muchos menos equipos a los que se va a jugar en este torneo en el 2026, y a los últimos mundiales disputados.

México será anfitrión de un mundial por tercera vez. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Los mexicanos fracasaron en Qatar 2022, siendo eliminada en fase de grupos, tras caer contra Argentina, empatar con Polonia y vencer a Arabia Saudita, lo que por diferencia de anotaciones los dejó eliminados y sellando la peor presentación de los de Concacaf en los últimos años.

En el 2018, en octavos, fue Brasil su verdugo. Para el 2014, Holanda, con aquel famoso y polémico penal sobre la hora para los europeos.

Más atrás, en el 2010 y 2006, Argentina se encargó de despachar a los mexicanos, y en quizás, la más dolorosa, en Corea y Japón 2002, donde Estados Unidos, les negó el sueño a los del Tri.

Pese a que los mexicanos han estado muy lejos de optar por un Mundial mayor, el jugador de Tijuana, Gilberto Mora, en ESPN, se dejó afirmar que México puede ganar este Mundial Norteamérica 2026.

“Creo que México, estamos en casa, solo eso nos falta, creérnosla, tenemos todo para ser campeones”, afirmó el joven jugador de los Xolos de Tijuana a ESPN.

México al ser uno de los anfitriones, está clasificado de forma directa a la cita mundialista del próximo año.