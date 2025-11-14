Esto es lo que necesita Costa Rica para clasificar al Mundial del 2026

La Selección de Costa Rica está casi fuera de la Copa del Mundo del 2026 y depende de una serie de resultados para avanzar de forma directa o esperar un espacio en el repechaje.

Los nacionales tenían la misión de derrotar a Haití en Curazao, pero no pudieron conseguir los tres puntos y el marcador 1-0 pone cuesta arriba las aspiraciones de Miguel Herrera y sus jugadores.

En este momento, Honduras es líder con 8 puntos; seguido de Haití, con la misma cantidad de puntos, y Costa Rica está en el tercer lugar, con 6 unidades.

El próximo martes se jugará la última fecha de la eliminatoria y si Costa Rica desea avanzar de forma directa, debe derrotar a Honduras. Pero además, depende de una victoria o empate de Nicaragua contra Haití.

Costa Rica cayó ante Haití y depende de un milagro para avanzar al Mundial. Prensa FCRF. (Fedefutbol/Fedefutbol)

Pero si no alcanza y hay que recurrir a la vía del repechaje, es necesaria una victoria de El Salvador a Panamá o un gane de Guatemala ante Surinam. Y en este último caso, acá entra en juego el gol diferencia; pues en este momento, Surinam tiene una diferencia de +5 y Costa Rica posee una de +2.

“No hicimos lo que nos tocaba”

El volante Celso Borges no tuvo palabras para justificar el desempeño de la Sele en la cancha y el dejar ir los puntos que se necesitaban para llegar al estadio Nacional con un mejor resultado.

“Me siento mal, no tengo idea cómo quedaron los otros equipos, pero no podemos perder acá, hay que asumir la responsabilidad.

“No hicimos las cosas, por eso perdimos el partido, lo que podemos controlar es el partido en casa, es triste perder un partido de estos, pero vamos a sacar un resultado en casa y esperar los otros resultados”, comentó.

El defensor Kendall Waston también dio declaraciones después de este encuentro y no ocultó su malestar ante lo ocurrido.

“No pudimos aprovechar la oportunidad, al final, no hicimos lo que nos tocaba. Tenemos que ver cómo nos levantamos, no es fácil.

“Es bastante frustrante, porque dependemos de otros resultados y debemos hacer lo que nos toca. Faltó fluidez, precisamente en el primer tiempo tuvimos que tener más la pelota”, añadió la Torre.