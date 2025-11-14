Deportes

(Video) Con este gol Haití lleva la ventaja ante Costa Rica en Curazao

Haití está derrotando 1-0 a Costa Rica en el partido que se juega en Curazao

Por Yenci Aguilar Arroyo

Costa Rica está viendo cómo se le complican sus opciones de llegar a la Copa del Mundo del 2026.

Un gol de Frantzdy Pierrot tiene en ventaja a Haití, en el partido que se lleva a cabo en el estadio Ergilio Hato, de Curazao.

El partido no ha sido fácil para los ticos y la única aproximación que tuvieron hacia el marco rival llegó por obra de Alonso Martínez.

Observe el gol que el jugador haitiano le anotó a los costarricenses:

Este es el gol que le da la ventaja a Haití sobre Costa Rica

