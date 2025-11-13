¡Teletica lanza promesa tras anuncio de Tigo! Batalla por transmisión del Mundial 2026 se puso buena

Teletica se metió en la pelea por las transmisiones de la Copa del Mundo del 2026, luego del anuncio que hizo Tigo la semana anterior, en la que dio a conocer que emitirá los 104 partidos del Mundial.

Durante el fin de semana, Televisora de Costa Rica difundió un anuncio en sus diferentes plataformas, en el que revela que también transmitirá los juegos de la máxima fiesta del fútbol.

“Desde el partido inaugural, hasta la gran final: viva la emoción del Mundial como siempre lo ha hecho, con Teletica. Porque la historia de los Mundiales se ha contado aquí, en la pantalla que ha unido a todo un país de punta a punta.

Teletica hizo un anuncio relacionado a la transmisión de los juegos de la Copa del Mundo del 2026. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

“En televisión nacional, al alcance de todos los hogares costarricenses. Los encuentros más esperados estarán en donde siempre han estado, con una cobertura multiplataforma”, dice el anuncio.

Por eso, le consultamos al canal del trencito sobre su estrategia para la difusión de los juegos del Mundial y a través de Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica nos respondieron:

“Es correcto. Estamos con un spot al aire, el cual te comparto, y en su momento daremos los detalles de las transmisiones y toda la información necesaria”.

Teletica se mete en la pelea por las transmisiones del Mundial 2026

El anuncio de Tigo sobre el Mundial del 2026

El martes 4 de noviembre, la empresa difundió un comunicado en donde reveló que es la única televisora con derechos para transmitir los juegos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y además dio a conocer que habrá un canal exclusivo para el Mundial.

“Con esta histórica distribución, Tigo se consolida como la casa oficial del Mundial 2026 en el país, ofreciendo una cobertura total del evento con transmisiones en alta definición y contenido exclusivo para los fanáticos del fútbol.

“Nuevo canal exclusivo para el Mundial. Como parte de esta estrategia, Tigo lanzará un nuevo canal dedicado exclusivamente al Mundial 2026, donde se podrán disfrutar los encuentros del campeonato, desde la fase inaugural hasta la gran final.

“Cobertura total y experiencia inmersiva. Los televidentes disfrutarán de una producción de primer nivel, análisis deportivos con los mejores comentaristas nacionales, y una experiencia visual sin precedentes en alta definición”.