¡Invasión tica! La Marea Roja hizo sentir a la Sele como en casa en el partido contra Haití

Aunque Costa Rica llegó como visitante a Curazao, para el partido contra Haití, una gran cantidad de aficionados ticos hicieron sentir a la Sele como en casa.

En el Ergilio Hato la mayoría de asistentes eran costarricenses y desde los minutos previos al partido, la Marea Roja apoyó con todo, alentando al equipo que dirige Miguel Herrera.

Según trascendió el jueves por la noche, unos 800 costarricenses de zonas como Puntarenas, Heredia y San José llegaron al Caribe para seguir de cerca las acciones de la Tricolor, que busca ir a su sétima Copa del Mundo.

Ambiente en el estadio Ergilio Hato de Curazao, previo al juego entre Haití y Costa Rica. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)

Costarricenses de distintos rincones del país se fueron a Curazao, para seguir a la Sele. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)

Los Chilares Jole también dijeron presente en el Caribe. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)

Unos 800 costarricenses disfrutaron en primera fila del juego entre Haití y Costa Rica. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)

Niños, jóvenes y adultos bien identificados con la Roja de la Sele. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)