Goleada de Surinam ante El Salvador impulsa su camino al Mundial y complica a cuscatlecos

El sueño del Mundial está más vivo que nunca para Surinam, tras golear 4-0 a un equipo de El Salvador que había iniciado este proceso eliminatoria soñando tras vencer a Guatemala, pero eso se quedó hasta ahí.

Al combinado de Surinam, nadie lo tenía presupuestado, pero han mostrado un crecimiento para soñar con este Mundial del 2026, más con marcadores como estos.

Suriname sueña con el mundial tras golear a El Salvador. (MARVIN RECINOS/AFP)

El primer tiempo fue reñido, no obstante, la visita se derrumbó apenas recibió el primer tanto, tras un penal transformado por Tjaronn Chery al 44.

En el complemento se le vino la noche encima al equipo de Centroamérica tras un doblete de Richonell Margaret al 74 y 76, para sentenciar la goleada con uno más al 83, por parte de Dhoraso Moreo Klas.

Surinam le mete toda la presión a los otros de su grupo, ya que además de los tres puntos, es el tema del gol diferencia, que es de positivo de cinco, y en un grupo tan igualado, podría ser un factor determinante en caso de igualdad de unidades en la última fecha.

Mientras que El Salvador no puede apelar más que pulsear el repechaje.