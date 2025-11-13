Expresidente de la Federación española Luis Rubiales es atacado con huevos durante la presentación de su libro

El exjugador y expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, fue atacado con huevos (sí, leyó bien), mientras presentaba su nuevo libro este jueves.

El evento, que se desarrollaba con normalidad, se vio interrumpido cuando una persona lanzó varios huevos en dirección al escenario.

Según se aprecia en el video, uno de los huevos impactó la pared, mientras otro alcanzó la espalda del exfutbolista.

El exfutbolista Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro. (EIDAN RUBIO/AFP)

El momento quedó evidenciado en varios clips que rápidamente se han difundido en redes sociales, generando una ola de comentarios sobre lo ocurrido.

La reacción de Rubiales que sorprendió a todos

Más allá del ataque, lo que más llamó la atención fue la actitud del exdirigente.

Este es el video que se hizo viral en redes sociales.

Rubiales no se quedó quieto y se dirigió directamente hacia el atacante, frente a los asistentes.

El atacante sería un familiar cercano

De acuerdo con informes de la prensa española, la persona que lanzó los huevos sería Luis Rubén Rubiales, tío del exfutbolista.

Según informó La Gaceta, el exjugador calificó a su tío como una persona “desequilibrada” y explicó que su reacción se debió al temor de que pudiera estar armado.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían provocado la agresión, aunque el incidente ha despertado una gran cantidad de reacciones tanto en medios como en redes sociales.