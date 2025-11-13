Periodista Carlos Serrano salió con todo y beso de una transmisión en vivo en Curazao

El periodista Carlos Serrano, de Repretel, fue sorprendido este martes en medio de una transmisión en vivo desde Curazao.

Buscando el ambiente de la previa futbolística del encuentro entre Haití vs Costa Rica en las eliminatorias para el Mundial 2026, Serrano se acercó a un hombre que estaba posando para la cámara.

“Ese quería posar para el video, vamos a preguntarle de dónde es”, comentó el comunicador antes de iniciar la interacción.

Carlos Serrano estaba en una transmisión en vivo desde Curazao. (Marvin Caravaca)

La inesperada muestra de afecto

El hombre indicó que era de Estados Unidos y, al ser consultado sobre si sabía del partido de Costa Rica, mencionó que para ese día ya no estaría en el lugar. Su respuesta final hacia la cámara fue un efusivo “I love you” junto a un beso.

El estadounidense dijo que no podría estar en el partido entre Haití vs Costa Rica. (Deportes Repretel/Instagram)

Carlos Serrano quedó sorprendido cuando le dieron el beso en plena transmisión. (Deportes Repretel/Instagram)

Sin embargo, el instante que acaparó toda la atención fue cuando el estadounidense tomó la cabeza de Serrano y le dio un beso en la frente.

Reacción con humor

Ante la sorpresa, el comunicador reaccionó con humor: “I like your kiss, thank you (me gusta su beso)”, expresó.

Después del momento, el aficionado se retiró, pero se quedó observando, lo que llevó al periodista a bromear sobre si el hombre deseaba más besos.