Deportes

Periodista Carlos Serrano salió con todo y beso de una transmisión en vivo en Curazao

Vea el beso que recibió el periodista de Repretel durante una transmisión en vivo desde Curazao

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El periodista Carlos Serrano, de Repretel, fue sorprendido este martes en medio de una transmisión en vivo desde Curazao.

Buscando el ambiente de la previa futbolística del encuentro entre Haití vs Costa Rica en las eliminatorias para el Mundial 2026, Serrano se acercó a un hombre que estaba posando para la cámara.

LEA MÁS: Haití vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal ver duelo clave rumbo al Mundial 2026?

“Ese quería posar para el video, vamos a preguntarle de dónde es”, comentó el comunicador antes de iniciar la interacción.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Carlos Serrano estaba en una transmisión en vivo desde Curazao. (Marvin Caravaca)

La inesperada muestra de afecto

El hombre indicó que era de Estados Unidos y, al ser consultado sobre si sabía del partido de Costa Rica, mencionó que para ese día ya no estaría en el lugar. Su respuesta final hacia la cámara fue un efusivo “I love you” junto a un beso.

Carlos Serrano
El estadounidense dijo que no podría estar en el partido entre Haití vs Costa Rica. (Deportes Repretel/Instagram)
Carlos Serrano
Carlos Serrano quedó sorprendido cuando le dieron el beso en plena transmisión. (Deportes Repretel/Instagram)

LEA MÁS: ¡Teletica lanza promesa tras anuncio de Tigo! Batalla por transmisión del Mundial 2026 se puso buena

Sin embargo, el instante que acaparó toda la atención fue cuando el estadounidense tomó la cabeza de Serrano y le dio un beso en la frente.

Reacción con humor

Ante la sorpresa, el comunicador reaccionó con humor: “I like your kiss, thank you (me gusta su beso)”, expresó.

Después del momento, el aficionado se retiró, pero se quedó observando, lo que llevó al periodista a bromear sobre si el hombre deseaba más besos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carlos SerranoRepretelCurazaoHaití vs Costa Rica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.