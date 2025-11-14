Portugal cae, Ronaldo es expulsado, Italia sufre y Francia asegura su cupo al Mundial 2026

La selección de Portugal se vio sorprendida y cayó por 2-0 ante Irlanda en Dublín, postergando su clasificación al Mundial 2026 para el partido decisivo del domingo ante Armenia.

Los irlandeses abrieron el marcador en un córner por medio de Troy Parrott (18′), quien dobló la renta justo antes del descanso (46′).

Símbolo de la frustración de la Seleção das Quinas, su capitán Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego por un codazo en la espalda de Dara O’Shea.

Cristiano Ronaldo fue expulsado y Portugal deberá esperar a la última fecha para asegurar su clasificación al Mundial del 2026. AFP. (PAUL FAITH/AFP)

Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, con dos unidades más que Hungría, que derrotó a Armenia 1-0 en Ereván en el otro partido del día; mientras que Irlanda es tercera con 7 puntos.

Italia sufrió pero sigue soñando

Por otro lado, la Selección de Italia sufrió más de lo esperado para imponerse 2-0 a Moldavia, con goles de Gianluca Mancini y Francesco Pio Esposito y sigue soñando con la clasificación directa al Mundial 2026, para el que Noruega está a un solo paso.

Después de esta quinta victoria en otros tantos partidos desde que Gennaro Gattuso asumiera las riendas del equipo, la Nazionale es segunda del Grupo I con 18 puntos.

Resultados: Azerbaiyán 0-2 Islandia; Francia 4-0 Ucrania; Armenia 0-1 Hungría; Irlanda 2-0 Portugal; Noruega 4-1 Estonia; Moldavia 0-2 Italia; Andorra 0-1 Albania; Inglaterra 2-0 Serbia.

Antes de su último partido de clasificación, el domingo en San Siro, la Azzurra está a tres puntos de Noruega, su próximo rival, que derrotó 4-1 a Estonia con dos dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth.

Kylian Mbappé, delantero de Francia anotó doblete y aseguró la clasificación del equipo galo. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Pero si batiera al combinado nórdico, Italia deberá probablemente tener que conformarse con el repechaje: su diferencia de goles, primer criterio para el desempate entre equipos igualados a puntos, le es claramente desfavorable (+12, por +29).

Inglaterra

Clasificada para el Mundial desde octubre, Inglaterra consiguió su sétimo triunfo al hilo en el Grupo K al vencer a Serbia por 2-0 en Londres.

Ante 74.289 espectadores que colmaron la Catedral, el estadio de Wembley, el extremo Bukayo Saka abrió el marcador en la primera parte con una volea impecable al minuto 28.

Los ingresos en el segundo tiempo de Phil Foden y Jude Bellingham, que llevaban meses sin jugar con la selección, dieron impulso ofensivo al equipo de Thomas Tuchel, que culminó con el segundo gol, anotado por Eberechi Eze al minuto 90.

Inglaterra, ya clasificada y aún invicta en estas eliminatorias, disputará su último partido contra Albania, que se aseguró su clasificación para la repesca intercontinental tras su victoria por 1-0 de visita ante Andorra.

Inglaterra, con el volante Phil Foden goleó 4-0 a Serbia y consolidó su clasificación al Mundial. AFP. (BEN STANSALL/AFP)

Francia

La subcampeona del Mundo, Francia se aseguró su boleto al golear a Ucrania 4-0, con doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.

Los hombres de Didier Deschamps abrieron la cuenta con un penal convertido por Mbappé (55), Michael Olise (76), Mbappé (83) y Hugo Ekitike (88) aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.

El técnico, de 57 años, puede preparar ya su séptima y última fase final (entre Eurocopas y Mundiales) desde su designación en 2012.

Pero antes de pasar el testigo, Deschamps tratará de aumentar su leyenda cosiendo una tercera estrella a la camiseta tricolor; el grandísimo favorito para sucederlo es, probablemente, Zinédine Zidane.