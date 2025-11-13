Camerún queda fuera del repechaje mundialista tras caer ante Congo

Una de las grandes sorpresas de este jueves fue la derrota de Camerún que lo deja fuera del repechaje intercontinental para el Mundial de Norteamérica 2026, tras un 1-0 ante Congo.

El conjunto camerunés era uno de los favoritos para llegar al partido definitivo por el cupo al repechaje, en el que Costa Rica, podría optar en caso de no ser primer lugar en la eliminatoria de Concacaf y ser uno de los dos mejores terceros de los grupos.

Congo venció a Camerún para dejarlos fuera del repechaje para el mundial. (Marca.com/Marca.com)

El tanto del combinado de Congo fue obra del defensor del Lille de Francia, Chancel Mbemba, que marcó en el tiempo añadido, dejando sin reacción a los de Camerún.

LEA MÁS: Hay noticias de última hora sobre Manfred Ugalde y la Selección Nacional

Los cameruneses, no pudieron conseguir su pase directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año pŕoximo, tras ser segundo en su grupo, cuatro unidades por debajo de Cabo Verde, que consiguió 23 puntos.

La otra serie previa al repechaje en África

El combinado nacional que sí cumplió con su papel de favorito fue Nigeria, que se impuso a la Gabón de Pierre Emerick Aubameyang, que se quedó sin mundial tras ser aplastados 4-1, pese a que en los 90 minutos el duelo terminó en empate a un tanto.

Akor Adams adelantó a los nigerianos al minuto 78, no obstante en el epílogo, Gabón emparejó los cartones con Mario Lemina para llevar todo al alargue.

Ya en el tiempo extra, Chidera Ejuke puso la ventaja para Nigeria, la que sería aumentada con un doblete de una de las estrellas en el frente de ataque nigerianos, como lo es Victor Osimhen, para sentenciar el compromiso.

LEA MÁS: “Parece un chamaco”: La efusiva frase con la que Miguel Herrera elogió el regreso de Joel Campbell

El boleto a la repesca se jugará entre Nigeria y Congo, el domingo, quien salga con el resultado se deja el pase a la repesca intercontinental que se llevará a cabo el próximo año en suelo mexicano, para definir a los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo.