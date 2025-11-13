“Parece un chamaco”: La efusiva frase con la que Miguel Herrera elogió el regreso de Joel Campbell

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, no reparó en elogiar a Joel Campbell, quien volvió a la Tricolor para el cierre de la eliminatoria de la Copa del Mundo del 2026.

El Piojo habló sobre el delantero, de 33 años, que regresó al equipo de todos para los partidos contra Haití y Honduras, claves para avanzar al Mundial que se disputará el próximo año en Norteamérica.

La última vez que el jugador de Alajuelense se puso la camisa de Costa Rica fue el 19 de noviembre del año pasado, cuando la Sele jugó la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, contra Panamá.

Campbell ha sido determinante en los procesos de Costa Rica hacia las Copa del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de Selección de Costa Rica este 5 de noviembre. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Lo que dijo Miguel Herrera de Joel Campbell

El Piojo celebró la progresión que ha tenido Joel en el torneo de Apertura.

“Ya ha estado tomando minutos con su equipo y cada día va mejor y cumpliendo más tiempo. Ha ido dejando las dolencias, las molestias y puede aportar mucha experiencia.

“Es un jugador con gran técnica y una buena visión de campo, donde lo ponga, en los entrenamientos lo puse atrás del 9 y por un costado y parece un chamaco”, dijo inicialmente el entrenador.

Luego, el mexicano expresó:

“Está con muchas ganas y es un orgullo y me da mucho gusto decir que el tipo ama a su Selección”.