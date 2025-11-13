Famosos opinan sobre las posibilidades de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Buscamos salirnos de las voces de la gente de fútbol y conocer qué opinan figuras reconocidas del medio nacional sobre la batalla que afrontará Costa Rica ante Haití y Honduras para ir al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos en el 2026.

Costa Rica visita este jueves a Haití en Curazao, un duelo clave en el que se jugará muchas de sus opciones. Al mismo tiempo, tendrá un ojo puesto en el resultado del partido entre Honduras y Nicaragua en Managua.

El próximo martes se jugará la batalla final contra Honduras, un partido que definirá el destino de la Sele. El equipo tiene tres caminos: clasificar de forma directa como líder, obtener el Repechaje intercontinental con el segundo puesto, o enfrentar la opción fatalista de ser terceros y quedar fuera de la Copa del Mundo.

Choche Romano junto a la Selección Nacional. (Cortesía/Cortesía)

Famositicos opinan del panorama de Costa Rica para esta fecha FIFA

En La Teja decidimos buscar opiniones fuera del ámbito futbolístico y conocer cómo ven el futuro de la Tricolor, figuras reconocidas del medio nacional.

“Por no ganarle a Haití en casa, y por no saber manejar un partido en Nicaragua, Costa Rica ooooooooootra vez está donde está. Hay fe, pero el pronóstico es reservado, hay que prepararnos para cualquier resultado”, nos comentó el periodista de Teletica Juan Manuel Vargas.

“Yo soy de los que cree hasta el final, Costa Rica es de los grandes, hemos cometidos errores, y estamos en este zapato por esos errores, somos los llamados grandes del área, no podemos darnos el lujo de faltar a un mundial de 48 equipos. Tengo fe de sacar los tres puntos ante Haití y luego Honduras, pero la fe es que Nicaragua le haga algo a Honduras”, dijo Berny Madrigal, exparticipante de MQB.

Choche Romano es de los más optimistas con la Sele para estos juegos. “Por supuesto que clasificamos al mundial, hay una bonita generación nueva, hay ciertos ajustes de experiencia con otros jugadores que han vivido ciclos similares, más los corazones nuestros latiendo con los muchachos. Estoy completamente seguro y convencido que la Sele saca la tarea”.

Rigoberto Alfaro junto a Keylor Navas. (Cortesía/Cortesía)

Rigoberto Alfaro nos soltó sus marcadores para los dos encuentros de la tricolor. “Contra Haití vamos a ganar 2-0, no va a ser fácil pero como siempre para no perder la costumbre para no dejar los pelos en el alambre, y de una vez el martes contra Honduras ganamos 3-0″, afirmó el popular Gallina.

Norval Calvo fue otro de los positivos con Costa Rica. “Claro que vamos a clasificar, vamos a sacar el resultado contra Haití y aquí a duras penas contra Honduras, pero vamos a depender de nosotros mismos, entonces pele el ojo porque sí vamos para el mundial”, director de Pelando el Ojo.

Costa Rica se verá las caras ante Haití este jueves a las 8 p.m. y el siguiente martes en San José ante el combinado nacional de Honduras, pero a las 7 p.m., en unos días que podrían significar el séptimo mundial para la selección en su historia.