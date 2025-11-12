Durante la cobertura previa al partido de la Selección Nacional en Curazao, los comunicadores de Teletica Gustavo López y Josué Quesada, así como el exdelantero Jorge Alejandro “Tanque” Castro vivieron una situación tan inesperada como divertida.

Mientras se encontraban en el estadio, una mujer llamada María Trinidad, parte del personal de organización, se acercó para informarles que debían retirarse del lugar.

LEA MÁS: Costa Rica se juega la vida ante Haití con una alineación con algunas sorpresas

Tavo López se lo tomó con humor y elegancia

Al verla acercarse, Tavo le hizo un halago que rompió el hielo y cambió por completo el tono de la situación.

A periodistas de Teletica los echaron de estadio en Curazao y tiene que ver la reacción de Tavo López. (Instagram/Instagram)

“Pero, señora, qué bonita es usted, con todo respeto, ¿le puedo preguntar su nombre así nada más? ¿viene a sacarnos verdad?”, le dijo el comunicador.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto envía mensaje de apoyo a la Sele con una frase icónica de Brasil 2014

Nos echaron del estadio, solo con "Tavo" López nos pasan estas cosas pic.twitter.com/liF0l4Dq9X — TD Más (@tdmascrc) November 12, 2025

Ante la respuesta afirmativa de la mujer, Tavo López continuó con su característico buen humor. “Qué linda manera de que lo boten a uno, me cuesta creerlo”, agregó entre risas.

Gustavo López, Josué Quesada y el exdelantero Jorge Alejandro Castro están en Curazao para el partido de la Selección Nacional. (Teletica Radio/YouTube)

María Trinidad hasta se puso nerviosa con tanto halago en vivo. (Teletica Radio/YouTube)

Hasta el ‘Tanque’ se unió a la escena

El exjugador Jorge Alejandro Castro también se sumó al momento, destacando que no solo era la “apariencia” de la mujer lo que llamaba la atención, sino que además “olía muy bien”.

Por su parte, Tavo no se quedó atrás y piropeó los ojos de la señora, quien se notó halagada, sonrió y hasta les permitió quedarse un par de minutos más para despedirse del público.

“A donde quiera que me vaya, me voy”, expresó López, despidiéndose con su particular estilo.