Jorge Alejandro Castro hizo maletas y se fue a Curazao a vivir una nueva aventura con amigos

El exdelantero Jorge Alejandro Castro hizo maletas y se está dando un gustito en Curazao

Por Yenci Aguilar Arroyo

El exdelantero Jorge Alejandro Castro se subió al avión y se dará un gustito en Curazao, presenciando de cerca el partido entre Haití y Costa Rica, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

El Tanque, quien jugó para la Sele en la Copa América del 2011, formará parte de un grupo de comunicadores del programa de Kevin Jiménez, quienes analizarán las incidencias del trascendental partido que tendrá el equipo que dirige Miguel Herrera.

Jorge Alejandro Castro, en Curazao, en donde será comentarista del partido entre Haití y Costa Rica. Instagram Tanque Castro. (Instagram Tanque Castro. /Instagram Tanque Castro.)

El “Tanque” Castro en Curazao

Castro está en suelo caribeño desde este lunes y ha mostrado parte de las bellezas de esta nación.

Además, allá está compartiendo con periodistas como Gustavo López y Yashin Quesada, quienes también llegaron a Curazao desde inicios de semana.

El "Tanque" Castro ha mostrado parte de las bellezas de Curazao. Instagram Tanque Castro. (Instagram Tanque Castro. /Instagram Tanque Castro.)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

