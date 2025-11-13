Hay noticias de última hora sobre Manfred Ugalde y la Selección Nacional

Manfred Ugalde, uno de los referentes en el ataque de la Selección Nacional no sería suplente en el juego de este jueves entre Haití y Costa Rica, que se jugará en Curazao.

Según informó Teletica Deportes, el delantero del Spartak Moscú, de la primera división de Rusia no estaría en los primeros minutos del encuentro, debido a que hizo medio entrenamiento y a la gran cantidad de tiempo que invirtió el muchacho en desplazarse hacia la isla.

Manfred Ugalde no sería titular en el juego entre Haití y Costa Rica de este jueves. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Miguel Herrera habló de la situación de Manfred Ugalde

El técnico Miguel Herrera también habló de la situación de Manfred.

“Sí, sí, es una situación difícil la de Manfred, porque viajó prácticamente 30 horas de su último partido a llegar con nosotros. Tuvo un viaje de 30 horas más allá de regresar a su casa, tomar el vuelo hasta el día siguiente en la tarde.

Entonces, es una situación difícil y que también, además, consciente de que tiene una tarjeta amarilla”, explicó.

El juego entre Haití y Costa Rica será este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Ergilio Hato.