Kylian Mbappé fue la figura y le regaló un fin de semana redondo al Real Madrid

Kylian Mbappé anotó el segundo gol del Real Madrid en el partido contra el Espanyol, este sábado, en la Liga Española. AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu.

Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro golpe potente el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato (más otros dos en Champions).

El cuadro blanco acaba así otra semana victoriosa, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la capital española en su estreno en Liga de Campeones.

“Ha sido una victoria más brillante que solvente. Con control, sin situaciones que nos estresen. Sin goles concedidos. Quizás no es la victoria más divertida, pero a mí me gusta”, declaró el técnico Xabi Alonso en rueda de prensa.

El planteamiento del Espanyol fue simple, pero efectivo en un primer tramo: mantener las líneas juntas para aguantar atrás y salir al contragolpe.

El delantero chileno Alexis Sánchez anotó su primer gol con el Sevilla. Instagram Alexis. ( Instagram Alexis. /Instagram Alexis.)

Maravilla salvadora

El veterano delantero chileno Alexis Sánchez también acaparó los focos este sábado al anotar su primer tanto con el Sevilla (al minuto 67), que supuso además la victoria del equipo hispalense ante el Alavés en Mendizorroza (2-1).

Su compañero Rubén Vargas (10) abrió el marcador a favor de los sevillistas, pero Carlos Vicente (17) puso las tablas rápidamente.

Mismo resultado entre Villarreal y Osasuna, aprovechando los locales que los navarros jugaran con uno menos desde el minuto 40.

En el último turno, el Valencia tumbó por 2-0 al Athletic Club en Mestalla, sacando partido de la expulsión del internacional Dani Vivian la última media por una falta sobre el francés Baptiste Santamaria cuando era el último defensor.

Con estos resultados, el Villarreal es 3º, con los mismos puntos que Barcelona y Espanyol (10), el Athletic es 7º con 9 unidades y el Valencia asciende a la 10° plaza, con 7 puntos.