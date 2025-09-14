El Real Madrid, con Kylian Mbappé a la cabeza, avanza a paso seguro en el liderato de LaLiga

Kylian Mbappé (derecha) aportó gol y una asistencia en el juego de este sábado, entre el Real Madrid y la Real Sociedad. AFP (ANDER GILLENEA/AFP)

Kylian Mbappé fue el protagonista del juego de este sábado entre el Real Madrid y la Real Sociedad, al marcar un gol y dar una asistencia. Los blancos derrotaron a la Real en Anoeta, pese a estar una hora con un futbolista menos tras la expulsión de Dean Huijsen, mientras que el Atlético logró su primer triunfo.

Luego de cuatro jornadas con victoria, el Madrid aprovechó la derrota del Athletic de Bilbao (2º y con nueve puntos) ante el Alavés por 1-0 en San Mamés para liderar en solitario.

En la misma situación que el conjunto vasco se encuentra el Getafe, que ganó al Oviedo por 2-0 en el Coliseum.

Pero el Athletic y el Getafe podrían verse superados por el Barcelona (5º con siete puntos) si el conjunto culé gana el domingo al Valencia en el Johan Cruyff, donde jugará su primer encuentro en este estadio, que cuenta con una capacidad de 6.000 espectadores.

Racha goleadora

En un campo difícil como el de San Sebastián, el equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso, gracias a los tantos de Mbappé (12) y Arda Güler (44).

Pero la expulsión del central Dean Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, quien vio cómo el internacional español Mikel Oyarzabal descontaba de penal (56).

Pese a la ventaja numérica en el césped, la Real Sociedad no pudo poner las tablas en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimosétima posición, con apenas dos puntos.

El Atlético Madrid selló su primera victoria en la temporada, contra el Villarreal. AFP. (THOMAS COEX/AFP)

Mbappé continúa con su racha goleadora desde el arranque de la temporada. El francés, que ya lleva cuatro tantos marcados -lidera la tabla de goleadores-, aprovechó un error de la zaga para batir con facilidad a Álex Remiro.

Después llegó la roja a Huijsen, quien colocó su mano en el hombro de Oyarzabal y lo desestabilizó hasta caerse cuando, teóricamente, era el último hombre.

Debut con gol de Nico González

Pablo Barrios (9) y el argentino Nico González (52), quien debutó con la camiseta rojiblanca, dieron el primer triunfo al Atlético tras imponerse al Villarreal por 2-0 en el Metropolitano.

Con este gane, el equipo rojiblanco suma cinco puntos y sube a la novena posición de manera provisional, mientras que el conjunto amarillo se queda en el cuarto puesto, con siete unidades.

Los colchoneros, que salieron en tromba contra sus rivales, empezaron con una presión alta para forzar errores de sus adversarios.

Gracias a esa intensidad, provocaron el fallo de Sergi Cardona, quien cedió un pase atrás que no encontró a ningún compañero.

El argentino Julián Álvarez aprovechó ese error para asistir a Barrios, quien batió a placer a Luiz Junior.

Tras el descanso, una internada de Marcos Llorente por la banda derecha, después de robar en su campo, propició el segundo tanto al colgar un balón al segundo palo que González cabeceó a la red.