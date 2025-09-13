¿Cómo se hacen las fotos tipo Polaroid con Inteligencia Artificial que están de moda?

Las fotos tipo Polaroid son tendencia en redes sociales. Cristiano y Messi salen juntos. Instagram El Deforma. (Instagram El Deforma. /Instagram El Deforma.)

Las redes sociales se llenaron de fotos que evocan nostalgia, por su estilo antiguo: este tipo de imágenes, al estilo Polaroid, muestran a los usuarios posando al lado de sus celebridades favoritas y con seres queridos y forman parte de la nueva tendencia creada con Inteligencia Artificial (IA).

Hasta este momento se desconoce el origen de la tendencia, pero los resultados son tan realistas, que cualquiera pensaría que son fotos auténticas.

Cada imagen mantiene colores consistentes, buena iluminación y proporciones correctas y es posible hacer este tipo de fotos gracias a la aparición de Nano Banana, una tecnología desarrollada por Google e integrada en su modelo Gemini 2.5 Flash Image.

Esta herramienta es gratuita y fácil de usar. Lo único que se necesita es iniciar sesión con una cuenta de Google y no se necesita saber nada de edición ni retoque.

¿Cómo hacer tu propia foto Polaroid?

Ingrese a Gemini desde la app o la web e inicie sesión con su cuenta de Google. Suba dos fotos: una suya y otra de tu celebridad favorita (de preferencia que se vean de medio cuerpo). Escribí la solicitud, pidiendo el estilo Polaroid y los detalles de la imagen. Dele clic a la flecha azul para generar la foto.

Las redes sociales se han puesto creativas y hasta hacen memes de famosos, con la emblemática foto.