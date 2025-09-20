Se retira Jérôme Boateng, el defensa al que Messi convirtió en meme

El defensor Jérôme Boateng se retira del fútbol profesional. Instagram Jérôme Boateng. ( Instagram Jérôme Boateng./Instagram Jérôme Boateng.)

El defensa Jérôme Boateng, campeón del mundo con Alemania en el 2014, recordado también por sufrir un regate de Lionel Messi que se viralizó, anunció su retirada como profesional a los 37 años.

“He jugado mucho tiempo, para grandes clubes, para mi país. He aprendido, ganado, perdido y crecí a partir de todo ello. El fútbol me ha dado mucho, ahora es momento de pasar a otra cosa”, explicó el jugador en un video en su cuenta en Instagram.

Nacido en Berlín, Boateng se formó en el Hertha y fichó por el Bayern de Múnich en el 2011, tras haber pasado por Hamburgo y Manchester City.

Esta es la jugada que convirtió en meme al alemán Jérôme Boateng

LEA MÁS: (Video) Francisco Calvo compite con Lionel Messi por el mejor gol del año en la Concacaf por este golazo

Ya en sus últimos años, pasó por Lyon (Francia), Salernitana (Italia) y Linz (Austria).

Con la camiseta de la Mannschaft disputó 76 partidos y su mayor éxito fue la conquista de la Copa del Mundo en el 2014 en Brasil, además de jugar las semifinales en la edición del 2010 y de las Eurocopas de 2012 y 2016.

Esta imagen de Boateng de la edición de la Champions League del 2015 le dio la vuelta al mundo. Getty Images. (Getty Images. /Getty Images.)

Boateng también fue protagonista involuntario de una de las acciones más recordadas de Messi.

En el minuto 80 de la ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Bayern, en mayo del 2015, el entonces delantero azulgrana encaró al alemán en la frontal del área y con un gran quiebre sentó al defensa antes de anotar el segundo gol del partido (3-0).

LEA MÁS: Vea la clase de enjachada que le pegó Lionel Messi a un árbitro tico

Pero la jugada del 10 y la manera como cayó Boateng al suelo se convirtió en un meme y rápidamente se viralizaron las imágenes.