Deportes

Se retira Jérôme Boateng, el defensa al que Messi convirtió en meme

Jérôme Boateng, defensor alemán ganó la Copa del Mundo con la Selección de Alemania en Brasil 2014

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP
El defensor Jérôme Boateng se retira del fútbol profesional. Instagram Jérôme Boateng.
El defensor Jérôme Boateng se retira del fútbol profesional. Instagram Jérôme Boateng. ( Instagram Jérôme Boateng./Instagram Jérôme Boateng.)

El defensa Jérôme Boateng, campeón del mundo con Alemania en el 2014, recordado también por sufrir un regate de Lionel Messi que se viralizó, anunció su retirada como profesional a los 37 años.

“He jugado mucho tiempo, para grandes clubes, para mi país. He aprendido, ganado, perdido y crecí a partir de todo ello. El fútbol me ha dado mucho, ahora es momento de pasar a otra cosa”, explicó el jugador en un video en su cuenta en Instagram.

Nacido en Berlín, Boateng se formó en el Hertha y fichó por el Bayern de Múnich en el 2011, tras haber pasado por Hamburgo y Manchester City.

Esta es la jugada que convirtió en meme al alemán Jérôme Boateng

Ya en sus últimos años, pasó por Lyon (Francia), Salernitana (Italia) y Linz (Austria).

Con la camiseta de la Mannschaft disputó 76 partidos y su mayor éxito fue la conquista de la Copa del Mundo en el 2014 en Brasil, además de jugar las semifinales en la edición del 2010 y de las Eurocopas de 2012 y 2016.

El defensor Jérôme Boateng se retira del fútbol profesional. Getty Images.
Esta imagen de Boateng de la edición de la Champions League del 2015 le dio la vuelta al mundo. Getty Images. (Getty Images. /Getty Images.)

Boateng también fue protagonista involuntario de una de las acciones más recordadas de Messi.

En el minuto 80 de la ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Bayern, en mayo del 2015, el entonces delantero azulgrana encaró al alemán en la frontal del área y con un gran quiebre sentó al defensa antes de anotar el segundo gol del partido (3-0).

Pero la jugada del 10 y la manera como cayó Boateng al suelo se convirtió en un meme y rápidamente se viralizaron las imágenes.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

