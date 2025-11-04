Cristiano Ronaldo resta importancia a ganar un Mundial y lanza una nueva indirecta a Messi

Cristiano Ronaldo restó importancia a ganar la Copa del Mundo en su última entrevista con Piers Morgan, asegurando que siete partidos no definen a un jugador como el mejor, en una clara indirecta a Lionel Messi, que se llevó el Mundial de Catar 2022 con Argentina.

Ronaldo afirma que no es su sueño ganar un Mundial con la Selección Nacional de Portugal; sin embargo, años atrás, luego de caer en cuartos de final en Catar 2022, publicó en sus redes sociales algo distinto.

Cristiano Ronaldo asegura que no sueña con ganar un mundial. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

“Ganar una Copa del Mundo con Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos internacionales, incluso con Portugal, pero llevar el nombre de nuestro país a lo más alto del mundo fue mi mayor sueño”, dijo el astro portugués tras caer ante Marruecos.

Luego de que Lionel Messi se adjudicara el Mundial de Catar 2022, muchos señalaron que el debate entre ambos había terminado, algo que parece no le gustó a Cristiano, quien expresó un cierto menosprecio por el título más importante a nivel de selecciones.

“Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí. Ganar un torneo no demuestra que seas uno de los mejores jugadores de la historia. Son solo seis o siete partidos, ¿crees que es justo?”, afirmó en su última entrevista.

Messi fue campeón mundial con Argentina en el 2022. (PAUL ELLIS/AFP)

El Comandante se está acercando a la cifra de mil anotaciones como profesional, algo que ningún jugador ha podido lograr de forma oficial.

Cristiano cerca de su retiro

El Bicho afirmó que su retirada del fútbol profesional está cerca, y que le dolerá dejar este deporte, pero que es algo para lo que se viene preparando desde tiempo atrás y que llorará mucho en su momento.

LEA MÁS: Exjugador de Saprissa admite que lloró tras la victoria de Alajuelense sobre Olimpia

“Sí, ya me imagino mi retiro. Será pronto. Pero estaré preparado. Será difícil, seguro que lloraré. Creo que estaré preparado. Todo tiene un final, así que tendré más tiempo para otras cosas”, acotó CR7.

Sobre su antiguo club, el Manchester United, también dejó un mensaje que no gustará a sus aficionados

Cristiano salió por la puerta de atrás en su segundo paso por el Manchester United, luego de tener problemas con el técnico Erik ten Hag, dejando mensajes fuertes sobre el club en el momento de irse.

Ahora, el portugués fue contundente al señalar aspectos del United que no son positivos de su antiguo club.

“El Manchester United no va a ganar la Premier League este año”, aseguró Ronaldo, después de que los de Ruben Amorim hayan dejado ya muchos puntos en la carrera por el cetro.

LEA MÁS: Alajuelense recibe otra gran noticia a nivel internacional que llena de orgullo a los manudos

“El Manchester United, ahora mismo, no tiene una estructura. Espero que eso cambie, ya que sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo. El Manchester United sigue en mi corazón, los amo. Necesitan cambiar. En mi opinión, no se trata solo del entrenador o los jugadores”, afirmó el delantero portugués.