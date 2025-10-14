Cristiano Ronaldo superó un nuevo récord y hace más grande su leyenda

A Cristiano Ronaldo nadie lo detiene y, este martes, a sus 40 años, se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas.
El Bicho se lució con un doblete en el encuentro ante Hungría, en el camino a la Copa del Mundo del 2026 y, de esta manera, llegó a los 41 goles en su récord personal, superando la marca del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien lideraba este departamento, con 39 tantos.
LEA MÁS: Inglaterra es la primera selección de Europa clasificada al Mundial del 2026
Con este doblete, Cristiano llegó a 931 goles oficiales en su carrera, entre clubes y selección. Después del parón por la Fecha FIFA, Ronaldo volverá a la actividad con el Al-Nassr este sábado 18 de octubre, cuando su equipo reciba al Al-Fateh en partido de la primera división de Arabia Saudita.
Goles de CR7 no fueron suficientes
Los goles que anotó el delantero luso no fueron suficientes para que Portugal pudiera avanzar a la máxima fiesta futbolera del planeta.
LEA MÁS: Salen más detalles del incidente entre Fuerza Pública y un jugador de la Selección de Nicaragua
Los portugueses necesitaban la victoria. Cristiano y sus compañeros dominaban el marcador 2-1 en el minuto 91, cuando Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse, matemáticamente, el liderato del grupo F.
El próximo encuentro de Portugal, por la eliminatoria, será el 13 de noviembre, cuando el equipo que dirige Roberto Martínez visite a Irlanda, en la quinta fecha.