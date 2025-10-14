Deportes

Cristiano Ronaldo superó un nuevo récord y hace más grande su leyenda

Cristiano Ronaldo marcó un nuevo récord en eliminatorias mundialistas y superó a Carlos “El pescadito” Ruiz

Por Yenci Aguilar Arroyo
Cristiano Ronaldo llegó a un nuevo récord en su carrera. AFP.
Cristiano Ronaldo logró un nuevo récord en eliminatorias mundialistas. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A Cristiano Ronaldo nadie lo detiene y, este martes, a sus 40 años, se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas.

El Bicho se lució con un doblete en el encuentro ante Hungría, en el camino a la Copa del Mundo del 2026 y, de esta manera, llegó a los 41 goles en su récord personal, superando la marca del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien lideraba este departamento, con 39 tantos.

Con este doblete, Cristiano llegó a 931 goles oficiales en su carrera, entre clubes y selección. Después del parón por la Fecha FIFA, Ronaldo volverá a la actividad con el Al-Nassr este sábado 18 de octubre, cuando su equipo reciba al Al-Fateh en partido de la primera división de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo llegó a un nuevo récord en su carrera. AFP.
Portugal y Hungría empató 2-2 en la eliminatoria de la UEFA. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Goles de CR7 no fueron suficientes

Los goles que anotó el delantero luso no fueron suficientes para que Portugal pudiera avanzar a la máxima fiesta futbolera del planeta.

Los portugueses necesitaban la victoria. Cristiano y sus compañeros dominaban el marcador 2-1 en el minuto 91, cuando Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse, matemáticamente, el liderato del grupo F.

El próximo encuentro de Portugal, por la eliminatoria, será el 13 de noviembre, cuando el equipo que dirige Roberto Martínez visite a Irlanda, en la quinta fecha.

Cristiano RonaldoPortugalEliminatoria MundialistaNuevo récord
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

