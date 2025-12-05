“Estás arruinando el guion”: El tenso momento entre Rio Ferdinand y un presentador del sorteo del Mundial 2026

Un episodio inesperado rompió la formalidad habitual de los eventos organizados por el ente rector del fútbol. Durante la transmisión en vivo del Sorteo Mundial 2026, el legendario exdefensor inglés, Rio Ferdinand, protagonizó un tenso intercambio de palabras con el actor Danny Ramírez, quien se encontraba entre la audiencia participando como reportero en la ceremonia.

Momentos de confusión se vivieron en la transmisión oficial de la FIFA con Rio Ferdinand. (STEPHANIE SCARBROUGH/AFP)

Lo que parecía ser una interacción guionizada para añadir dinamismo al evento, rápidamente se tornó confusa. Ramírez, ubicado junto al portero español Iker Casillas, lanzó una broma que no fue bien recibida por el anfitrión en el escenario. El actor cuestionó a Ferdinand sobre sus goles ante el guardameta, ignorando su posición en el campo, lo que desató la molestia visible del inglés ante las cámaras de la FIFA.

El reclamo por “arruinar el guion”

La situación escaló cuando el presentador cuestionó la lógica de la pregunta recibida. " ¿Qué clase de pregunta es esa, Danny? Soy defensa", respondió tajantemente el exjugador del Manchester United. Aunque Ramírez intentó salvar el momento aludiendo a los remates de cabeza del jugador, la paciencia del anfitrión pareció agotarse.

Ferdinand se dirigió a sus coanfitriones en el escenario para expresar su descontento con la dirección que tomaba el segmento.

“Sí, pero escucha... ¿Ves lo que digo? Está arruinando el guion allá abajo”, sentenció el británico, dejando en evidencia los problemas de coordinación en la producción del Sorteo Mundial 2026.

La copresentadora tuvo que intervenir de inmediato pidiendo enfoque y profesionalismo para “mantener la compostura” y continuar con el programa.

Confusión y errores en el escenario

El nerviosismo generado por el cruce con Danny Ramírez pareció afectar la concentración de Rio Ferdinand en los minutos posteriores.

Tras cortar la interacción con el público bajo la premisa de que “estamos intentando hacer un trabajo aquí”, el exdeportista cometió un error en la secuencia del evento.

Rio Ferdinand mostró su molestia desde el escenario principal del evento. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Ferdinand intentó dar el paso inmediato a la leyenda del baloncesto, Shaquille O’Neal, para comenzar a sacar las bolas de los bombos, olvidando que faltaba la proyección de un video introductorio de las naciones participantes.

La presentadora se vio obligada a interrumpirlo nuevamente en vivo para corregir el orden, sumando otro instante de desprolijidad a la ceremonia que definía los grupos de la próxima Copa del Mundo.

Este tipo de situaciones, inusuales en producciones de alto nivel como las de la FIFA, se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los aficionados debatieron si la tensión fue real o parte de una actuación que salió mal.

