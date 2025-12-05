Sporting FC vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este viernes?

El cierre de la fase regular enfrentará esta noche a Sporting FC y Saprissa, en un duelo sin mayor presión para ambos equipos, pues los morados ya aseguraron el segundo lugar y los josefinos quedaron sin opciones de clasificar a semifinales.

Un juego de trámite para cerrar la fase regular

Sporting FC recibirá a Saprissa en el cierre de la fase regular. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa llega a este compromiso con la tranquilidad de haber confirmado su posición como segundo lugar del torneo, por lo que el encuentro servirá para mantener ritmo antes de enfrentar las instancias decisivas.

El conjunto morado ha mostrado regularidad en las últimas fechas, lo que le permitió asegurarse entre los clasificados con anticipación y ahora solo espera que se confirme su rival en semifinales, Cartaginés o Liberia.

En el caso de Sporting FC, el panorama es distinto. El equipo capitalino quedó matemáticamente fuera de la pelea por un boleto a semifinales, por lo que este cierre en casa será una oportunidad para cerrar con dignidad ante su afición en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Saprissa llega con el segundo lugar asegurado para enfrentar a Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

El partido está programado para este viernes a las 7 p.m. y tendrá transmisión exclusiva de Tigo Sports, único canal autorizado para difundir el encuentro en vivo.

