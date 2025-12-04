¿Quieren los saprissistas que avance Herediano para complicar a Alajuelense? Morados opinan

La última jornada tendrá un cierre de película en la disputa de ese cuarto lugar, en el que Liberia es el favorito a dejarse el boleto; sin embargo, Pérez Zeledón y Herediano se medirán para buscar un triunfo, esperando una derrota guanacasteca para colarse en la fiesta grande, algo que en Alajuela y Tibás ven de reojo.

Alajuelense se adueñó por completo de la cima del torneo tras ganar en Cartago; por tanto, su rival será el que acabe en ese cuarto puesto, por lo que la opción de volver a toparse con el verdugo de los últimos torneos, Herediano, es real, pese a que los bicampeones no dependen de ellos mismos.

Saprissa y Herediano no podrían toparse en las semfinales del torneo actual. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa, por su parte, ya es segundo, por lo que Heredia no tendrá que ver mucho con ellos en semifinales; no obstante, para un posible cruce futuro, quizás, en caso de que los rojiamarillos avancen, pero teniendo en cuenta que su máximo rival tiene asegurada la doble final por ser líderes, un equipo como el florense puede convertirse en una piedra más incómoda para los erizos.

LEA MÁS: Exsaprissista Aubrey David llora la muerte de una de sus personas más cercanas

Reconocidos aficionados morados opinan sobre cuál les gustaría que clasifique de cuarto lugar

Los morados opinan sobre el dilema de qué les gustaría más: ver a Jafet Soto y compañía con un fracaso mayúsculo, como quedar fuera de las semifinales, algo que no sucede desde el 2008, o ver cómo a la Liga le toca un adversario más experimentado para estas fases finales que tenga más opciones de arrebatarle ese comodín de la doble final más temprano.

Juan Porras, de Gradería Popular, es uno de los morados que le gustaría ver a Herediano en la siguiente ronda por la emoción que genera tener a los tres más ganadores del país en esas instancias.

Los morados esperan ganar la 41 ante Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

“La verdad yo tengo siempre la idea, y lo vengo diciendo desde hace años, que siempre clasifican Saprissa, la Liga, Heredia y un 4 que sea el que sea.. Y si no clasifica Heredia, sería muy triste que se me acabe lo que vengo diciendo desde hace tantos años”, le comentó Porritas a La Teja.

Daniel Céspedes de Teletica es otro morado de hueso colorado que, independientemente del que avance, confía en que llegue la 41 en esta Navidad.

LEA MÁS: Pérez Zeledón y Herediano se aferran a la esperanza de pelear en cancha la clasificación por esta razón

“Prefiero que clasifique Herediano; en las series finales se crecen. Por merecimiento, Liberia. Confío en que Saprissa alce la 41 después de Navidad en el Morera”, le comentó Daniel a La Teja.

Boris Alonso Sosa es otro morado que nos compartió su criterio de cara a la última fecha del campeonato local.

“Sería bonito la Liga-Heredia, porque alguno de esos dos antagónicos rivales va a terminar llorando”, acotó Boris.

“Para ser campeón hay que ganarles a los mejores, hay que ganarle a Heredia como esté o a Alajuela aunque venga enrachado; si queremos ser campeones, esto está difícil porque este Saprissa da tristeza, pero tenemos fe”, nos comentó Sosa, quien también dijo que Liberia es su segundo equipo y que le gustaría que, si llega a clasificar, sea campeón, en caso de que los morados no logren el cometido.