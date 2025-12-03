Pérez Zeledón y Herediano se aferran a la esperanza de pelear en cancha la clasificación por esta razón

La denuncia de Liberia por alineación indebida de un jugador del Saprissa en el triunfo morado de 3-1 sacudió al país futbolero por la repercusión que traería en caso de que la sanción por el caso de Johnny Myrie le otorgue los puntos al conjunto guanacasteco, ya que Pérez Zeledón y Herediano quedarían eliminados.

En el artículo 35 del reglamento de competición habla sobre el tema de las tarjetas amarillas: “Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría, la sanción se aplicará solamente en dicha categoría.

“Si el jugador o cuerpo técnico participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán, individualmente, en cada una de ellas”.

Durante este torneo, pasó algo peculiar, ya que Jafet Soto fue suspendido en un partido que Herediano ganó en el Morera Soto; no obstante, tras ese duelo llegó Hernán Medford y dicha sanción fue cumplida en categorías inferiores, por lo que, tras el despido del Pelícano, Soto pudo estar en el banquillo sin problemas.

Pérez Zeledón tienen la esperanza que la denuncia de Liberia no proceda. (Pérez Zeledón/Pérez Zeledón)

Robert Arias, gerente del club generaleño, explica qué lo hace aferrarse a que dicha denuncia no proceda para que el conjunto del sur pueda aspirar a clasificar en la última fecha.

“Es una situación compleja de nuestro fútbol; con sus reglamentos nos insta a que hay que mejorar mucho, pero, según el reglamento, él (Johnny Myrie) terminó participación y se tiene que cumplir en la categoría de ellos al no tener más jornadas por quedar descalificados. Por eso viene una nota de la Unafut en la que dice que está suspendida la jornada 1 del 2026, porque ya no tienen campeonato; por eso creo que Saprissa lo usa en primera división, el reglamento así lo avala”.

“Tenemos que esperar a ver qué procede con esto de Liberia, a ver qué hacemos nosotros y Heredia. En el caso de la sanción de Jafet, en ese momento, el torneo no había terminado y Saprissa en la Sub-21 ya quedó descalificado”, dijo el gerente de Pérez Zeledón en una entrevista con La Teja.

Sobre las cartas que tomarían en caso de quedar eliminados en la mesa por culpa de terceros, Robert nos comentó que ya tienen en mente varias cosas.

Pérez Zeledón y Herediano quedarían fuera del torneo en caso que la denuncia de Liberia proceda. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

“Nosotros esperamos que eso no proceda, y ya después, si se diera, nos sentaremos; ya tenemos algo adelantado por si se diera, pero sí nos gustaría, como hombres que somos, resolverlo en la cancha, como se dice, pero si nuestro fútbol nos da para eso, ya es otra cosa. Una vez más quedamos en deuda con nuestros campeonatos y ojalá que vayamos puliendo poco a poco estas deficiencias”.

Pérez Zeledón y Herediano se enfrentan en la última fecha esperando ganar, y que el conjunto pampero pierda en Cartago para optar por ese cuarto lugar del campeonato nacional.