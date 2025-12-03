Herediano quedaría eliminado si prospera el reclamo de puntos de Liberia del juego ante Saprissa

En el duelo Saprissa vs. Liberia, que terminó 3–1 a favor de los morados, el cuadro liberiano presentó una solicitud formal ante la Unafut para que se le otorguen los puntos de ese partido.

Su argumento es que, Johnny Myrie, el joven jugador morado incluido en la alineación, habría tenido cinco amarillas acumuladas en la categoría sub-21 —lo que impediría su participación en ese encuentro, según la normativa.

Si la apelación de Liberia procede y se le asignan los puntos en la mesa, ese resultado cambiaría la tabla de posiciones, pues clasificaría al Municipal Liberia y, de paso, la eliminación de Herediano y de Pérez Zeledón, que se enfrentan este domingo.

Herediano quedaría fuera del torneo tras el reclamo de Liberia por alineación indebida ante Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El impacto para Herediano

Herediano depende de lo que ocurra con ese reclamo para definir su pase. Incluso, ganando o empatando su próximo partido, quedaría fuera si la resolución favorece a Liberia.

Esta situación añade un elemento extra de tensión al cierre de la fase regular del torneo: más allá del desempeño en la cancha, las decisiones administrativas podrían definir el destino del actual bicampeón nacional.

Qué sigue

La entidad encargada de revisar el reclamo debe emitir su decisión en los próximos días —Liberia espera una resolución “este miércoles o jueves”, según su vocero—.

Herediano quedaría fuera en caso de que a Liberia le den los puntos ante Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si se confirma la sanción a Saprissa, la tabla cambiaría, y Herediano quedaría fuera. Si no: el escenario sigue abierto, con todo por definirse en la jornada de este fin de semana.

