Herediano y Pérez Zeledón se ven obligados a pelear el boleto a semifinales con jugadores jóvenes

Herediano y Pérez Zeledón jugarán este domingo a la 3 p.m con la opción de pelear por un boleto a las semifinales del Apertura 2025 si Liberia perdiera ante Cartaginés, pero antes de cualquier cosa deberán cumplir con una obligación que aún tienen con la Unafut.

LEA MÁS: A Germán Chavarría le encantaría que Herediano le cumpliera un último sueño futbolístico

Tres equipos llegan con deuda de minutos

La Unafut informó este martes por la noche que, a falta de una jornada para que acabe la primera fase del torneo, hay tres equipos que aún deben minutos a la norma sub-21 y los florenses y los guerreros son dos de esos clubes.

Los sureños son los que más adeudan, tienen 1068 minutos de los 1200 que debe cumplir cada equipo, o sea les faltan 132, mientras que los rojiamarillos están en 1121 y les faltan 79.

LEA MÁS: Última jornada de la fase regular se jugará con horarios que nadie vio venir

Herediano y Pérez Zeledón deben cumplir con la regla sub-21 para clasificar a la próxima fase del Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El otro club con el pendiente es el Puntarenas FC con 1099 minutos, por lo que debe 101.

Las sanciones serían lapidarias

Según el reglamento de competición de Unafut, el que no cumpla con esta norma, se le restarán tres puntos al finalizar la primera fase, es decir, que si Herediano o PZ no cumpliera, quedarían eliminados del campeonato, más allá de lo que pase con el Municipal Liberia o no.

Límite de minutos por partido y porcentajes

Un punto importante en el reglamento es que los equipos solo pueden sumar un máximo de 180 minutos por partido, lo que equivaldría a tener a dos jóvenes en un partido completo.

Los minutos se otorgan además dependiendo del año de nacimiento de los jóvenes:

Los nacidos del 2007 al 2010 suman un 125% .

suman un . Los del 2004 y 2005 acumulan el 100% .

acumulan el . Los del 2004 apenas un 50%.

Herediano tiene la solución en casa

Nick Bennette le resolvería a Herediano su deuda con la norma de minutos sub-21- (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: José Saturnino Cardozo mandó un mensaje a sus rivales y periodistas que subestiman a Liberia

Los florenses han utilizado en sus últimos juegos al joven delantero Nick Bennette, quien al tener 17 años y ser del 2008, es suficiente para que el bicampeón nacional cumpla la norma.

Otros jóvenes de los que puede echar mano son Santiago Vargas y Sebastián López, también de 17 años, quienes estuvieron en banca en el encuentro del sábado ante San Carlos.