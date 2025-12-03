A Germán Chavarría le encantaría que Herediano le cumpliera un último sueño futbolístico

Germán Chavarría es un hombre histórico en el Club Sport Herediano por donde sea que se le mire, su legado, récords y vivencias lo hacen una auténtica leyenda rojiamarilla, por eso, al ser el dedicado del Clausura 2025, le pusimos un escenario ideal.

El sueño de entregar el título al campeón… ojalá al Team

Como parte de sus funciones como dedicado, a Chava le corresponderá entregar el título de campeón al monarca del torneo, por lo que para él no solo sería increíble que el Team fuera el favorecido, sino que pudiera ser en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Don Germán Chavarría recibió el reconocimiento como el dedicado del Apertura 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

Su casa por siempre: la vieja catedral rojiamarilla

En la casa de don Eladio, aquella que estuvo en pie hasta el 2020, don Germán marcó época, es el jugador con más partidos en la historia florense con 492 juegos entre 1978 y 1995, de los cuales en ninguno fue expulsado, y además se proclamó campeón seis veces.

Este corajudo volante de contención conoció mejor que nadie la casa de don Eladio, por lo que no habría nadie mejor para que fuera el primero en dar la copa de campeón en la nueva casa herediana.

“Sería un gran orgullo entregar ese trofeo”

“Es una gran ilusión; sea cual sea el equipo que quede campeón, será un gran honor, un gran orgullo, dar ese gran trofeo. Lógico que, como herediano, me gustaría que fuera para Heredia y que estuviera en el estadio entregándolo; lo haría con gran orgullo”, indicó.

Germán Chavarría fue figura del Herediano en la décadas de los 80. Fotografía: Archivo GN.

¿Estará listo el estadio en mayo 2026? El tiempo apremia

Aún es incierto si para mayo del 2026, es decir, en seis meses; se ve complicado por la cantidad de cosas que hay que hacer todavía, pero la ilusión siempre está.

“Ahí lo que habría que ver si se puede; queda poco tiempo, entonces esperemos a ver si está por lo menos para jugar semifinales o finales. Sería fantástico, un orgullo que eso sucediera; el asunto es que llegue Heredia”, destacó.

El Rosabal Cordero aún necesita diversas cosas para acabar su construcción.. (JOHN DURAN/John Durán)

El secreto mejor guardado del torneo

Don Germán contó que hubo una parte muy difícil en su designación y fue la de no contarle a nadie que era el dedicado, pues cuando se lo revelaron, le dijeron que no se lo contara a nadie.

“Ya ahora sí me puedo desahogar, puedo contarlo, tengo el teléfono apagado ahorita, pero ya sé que están entrando mensajes de felicitaciones; ahora sí puedo gritarlo y decirlo, soy el dedicado.

“Tuve que mantenerlo en secreto por 15 días; solo se los dije a mi señora y dos hijas y les dije que quedaba entre nosotros, nos lo guardamos muy celosamente. Estuve a punto de decirle a unos amigos, a mi familia, a mis hermanos, que hasta ahorita se están dando cuenta”, comentó.

La dedicación, al nivel de sus grandes logros

Germán Chavarría es un ícono del Herediano. (GRACIELA SOLIS)

La designación de ser el dedicado de un campeonato nacional, Chava lo pone a la altura de otros grandes logros, como su participación en el Mundial de Italia 90, los títulos nacionales que alzó y el récord de jamás ser expulsado, algo de lo cual siente mucho orgullo.

“Va por ahí esto, porque 492 partidos no es fácil llegar ahí, pero si usted acumula todo lo que Germán Chavarría hizo en su historia, está llena de éxito, gracias a Dios”, finalizó.