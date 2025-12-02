Deportes

Ícono de Italia 90 recibirá uno de los mayores honores de su carrera al ser dedicado del torneo

Por Sergio Alvarado

Germán Chavarría Jiménez, un ícono de los seleccionados de la Selección de Costa Rica en Italia 90, será el dedicado del Clausura 2026.

El corajudo volante de contención del Herediano es una de las principales glorias en la historia de los florenses, al punto de que la camiseta rojiamarilla fue la única que vistió en la historia del campeonato nacional.

Don German además es el futbolista con más partidos en la historia del Team.

Chava ganó seis títulos de campeón nacional con el cuadro herediano, con el que jugó entre 1978 y 1995, por lo que es uno de sus más grandes representantes.

02/12/2025, San José, Hotel Crown Plaza, presentación del calendario de la UNAFUT para el campeonato de clausura 2026 y la presentación de Germán Chavarría como el dedicado del torneo.
German Chavarría será el dedicado del torneo de Clausura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

A pesar de su coraje, entrega y una posición de mucha marca, jamás fue expulsado en su carrera, uno de sus más grandes orgullos tras 492 partidos.

“Se siente uno muy orgulloso y feliz de recibir este honor, muy agradecido con quienes tuvieron esta gran idea y me hacen este reconocimiento”, contó en un video difundido por la Unafut.

