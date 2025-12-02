Alonso Martínez destacado como el jugador más veloz del mundo fuera de las cinco ligas principales

La velocidad de Alonso Martínez es algo a lo que desde sus inicios en Alajuelense nos tiene acostumbrados, pero ahora el atacante nacional recibió el elogio como el más rápido del mundo fuera de las cinco principales ligas de Europa.

El estudio fue realizado por los sitios Transferroom y Gradient Sports, en los que el tico destaca en la cabeza de la lista con 35,5 km/h y un valor de 6,2 millones de euros.

Alonso Martínez tuvo una lesión en la rodilla en la eliminatoria con Costa Rica (GEOFF STELLFOX/Getty Images via AFP)

El colombiano Mateo Castillo, del América de Cali, le sigue, con 22 años de edad, contra los 27 de Alonso, con una velocidad máxima de 35,1 km/h; mientras que el top 3 lo completa Harry Milne, del Hearts de Escocia, con 35,0 km/h.

Alonso Martínez fue catalogado como el jugador más rápido del mundo fuera de las cinco principales ligas ee Europa. (Transferroom y Gradient Sports/Transferroom y Gradient Sports)

Martínez está lesionado de la rodilla tras el juego de Costa Rica contra Haití de la pasada eliminatoria, por lo que se acabó perdiendo el cierre de la misma y el cierre de la temporada junto al New York City, su club en la MLS.