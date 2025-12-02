La noche bochornosa que selló la última derrota manuda frente a un club de Guatemala

El dominio de Alajuelense sobre equipos de Guatemala es notorio, pese a que en la edición del 2021, dos empates ante el Guastatoya lo dejaron fuera de aquella edición de Liga Concacaf; una paridad 1-1 en suelo chapín y otro, 2-2 en el Morera, dejó a los erizos fuera por la regla del gol de visita; sin embargo, hay que retroceder hasta el 2007 para hallar la última derrota manuda en un partido ante equipos guatemaltecos.

La Liga se juega el tricampeonato de la Copa Centroamericana este miércoles en Guatemala ante Xelajú, y tras el 1-1 de la ida, los rojinegros llegan con el escenario en contra; no obstante, dominan con claridad a los clubes de Guatemala, ya que suman 18 años sin conocer la derrota en tiempo regular ante un cuadro chapín.

La última derrota de Alajuelense ante un equipo de Guatemala

Alajuelense buscará el tricampeonato de Centroamérica en Guatemala. (John Duran)

En la serie por el tercer lugar de la Copa Uncaf del 2007, los manudos se midieron a los Rojos del Municipal, en un partido que terminó en bochorno por parte de los aficionados erizos, y con una derrota de 1-2, pero que terminó siendo de 0-3 por los disturbios en el Alejandro Morera Soto.

Esa noche en Alajuela empezó con sonrisa para los locales, gracias a un gol de Roy Myrie; no obstante, la visita, antes de acabar la etapa inicial, logró la igualdad por intermedio de Mario Acevedo.

En el tramo final del encuentro, vino la desgracia para los manudos, luego del segundo para el Municipal, gracias a Freddy García, algo que generaría un tremendo papelón de los aficionados alajuelenses, quienes invadieron la cancha para mostrar su enojo con el resultado y momento del equipo.

Eso les costó muy caro a los liguistas, ya que se le adjudicó al Municipal una victoria de 0-3, ya que dichos actos pasaron antes de que se cumplieran los 90 minutos y el juego no pudo terminar.

Alajuelense no pierde un partido oficial ante un club de Guatemala desde el 2007. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

En el duelo de vuelta, la Liga ganó en Guatemala 0-1; no obstante, por la sanción tras la invasión en Alajuela, los rojinegros perdieron la serie, y con ello el pase al torneo de la Concacaf.

Los manudos necesitan el triunfo en Guatemala, o bien empatar por dos o más tantos para ser tricampeones. En caso de empate sin goles, el cetro se lo dejan los chapines, mientras que la igualdad a uno mandaría al alargue la serie para definir al nuevo monarca de Centroamérica.