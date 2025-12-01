Última jornada de la fase regular se jugará con horarios que nadie vio venir

Tres equipos se juegan la vida este fin de semana y pelearán por avanzar a las semifinales del torneo de Apertura 2025.

Unafut compartió hace unos minutos la programación de la jornada 18, última de la fase regular del campeonato y en ella, Liberia, Pérez Zeledón o Herediano será el equipo que se meta en el grupo de los cuatro clubes más destacados del torneo local.

Al cierre de la jornada 17, los guanacastecos quedaron en el cuarto lugar con 26 puntos. Pérez y el Team comparten la misma cantidad de unidades, 23, pero con la particularidad de que los guerreros son quintos y los florenses se mantienen en el sexto lugar.

Pérez Zeledón y Herediano se enfrentarán el domingo a las 4 p.m. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Sporting anuncia un importante cambio de cara al juego contra Saprissa

La programación de la jornada 18

Así se jugará la fecha 18 del torneo de Apertura:

Viernes 5 de diciembre:

- Sporting vs Saprissa: 7 p.m. Estadio Ernesto Rohrmoser. Tigo Sports

Sábado 6 de diciembre:

- Puntarenas vs Guadalupe: 5 p.m. Estadio Lito Pérez. Tigo Sports

- San Carlos vs Alajuelense: 8 p.m. Estadio Carlos Ugalde. Tigo Sports

LEA MÁS: ¿En Alajuelense quieren evitar a Herediano en semifinales? Jugadores responden

Domingo 7 de diciembre:

- Pérez Zeledón vs Herediano: 4 p.m. Estadio Municipal de Pérez Zeledón. Canal 7

- Cartaginés vs Liberia: 4 p.m. Estadio Fello Meza. FUTV