¿En Alajuelense quieren evitar a Herediano en semifinales? Jugadores responden

“El tigre está suelto”, dijo Jafet Soto en una ocasión, y cuando todo indicaba que Herediano ya no tenía nada que hacer en el torneo, los resultados empiezan a favorecerle, y pese a que dependen de terceros, aún hay una ligera esperanza de conseguir el milagro y avanzar a semis, en las que se toparían con Alajuelense.

Herediano viene cumpliendo con sus deberes; este fin de semana derrotó a San Carlos; además, Liberia cayó en el Ricardo Saprissa, y para terminar de hacer redonda la jornada, recortó el gol diferencia, por lo que ahora la matemática es menos compleja; eso sí, sin dejar de estar cuesta arriba.

Los bicampeones necesitan ganarle a Pérez Zeledón, en el sur, tarea que no será sencilla, ya que los generaleños también tienen el mismo panorama que los rojiamarillos: requieren de la victoria y que Liberia pierda en Cartago para cazar a los pamperos en el cuarto puesto y superarlos por el gol diferencia.

Alajuelense aseguró el liderato con la victoria en Cartago. (JOHN DURAN/John Durán)

Jugadores de Alajuelense opinan sobre la posibilidad de toparse con Herediano en semifinales

Jafet Soto y compañía vienen en un alza de nivel notoria, por lo que, en caso de avanzar a las semifinales, se toparían con la Liga, algo que pasó en los torneos pasados, con malos recuerdos para los erizos y muy positivos en Heredia.

Por ello, La Teja les consultó a jugadores rojinegros sobre la posibilidad de que los rojiamarillos queden fuera de forma prematura o pasen como cuarto lugar.

“Estamos enfocados en nosotros, en hacer las cosas bien nosotros; se logró el liderato y, bueno, independientemente del que entre, tenemos que jugar y hacer las cosas bien y lograr el objetivo, que es ganar, eso es lo que queremos”, comentó Alexis Gamboa acerca de la opción de evitar a Herediano en semis.

“El que entre sabemos que va a ser un rival bastante complicado, cualquiera que entre, ya que sí está ahí, es por algo y no hemos pensado en eso, nada más estamos enfocados en lo de nosotros”, dijo Kenyel Michell sobre si prefieren que los florenses se queden fuera y así evitar el cruce.

“No, bienvenido el equipo que esté en los cuatro primeros; nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo y ahora debemos prepararnos fuerte mentalmente, ya lo que se viene es otra historia, y lo que pasó quedó atrás”, comentó Fernando Piñar ante la consulta de La Teja de un posible cruce con los rojiamarillos.

Herediano sigue con vida en el torneo pese a tener, todavía, una situación adversa para clasificar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los últimos cruces entre Alajuelense y Herediano en fases finales

Los florenses son los actuales bicampeones; en ambos títulos, la Liga ha estado de por medio. Primero, en el Apertura 2024, con Alexandre Guimaraes en el banco, y siendo los erizos líderes, se encontraron en semis con Jafet Soto y compañía, ganando esa serie los heredianos, con un 2-0 en Santa Bárbara y paridad 2-2 en Alajuela.

En la gran final de ese mismo torneo, de nuevo se vieron las caras, con victoria de 2-0 en la ida para los florenses, y triunfo liguista de 2-1 en el Morera Soto, insuficiente para evitar el título 30 de Herediano.

El semestre pasado también se midieron, pero en esa ocasión solo en la gran final, con empate sin goles en el estadio Nacional —recordemos que el partido se jugó ahí debido a que la Liga tenía su cancha sancionada—, y victoria de 1-0 en Heredia para los rojiamarillos con el recordado gol del catracho Getsel Montes con el que superaron a los manudos en títulos a nivel de torneo local.

Herediano ha ganado sus últimos dos títulos frente a Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

En el presente certamen se toparon en el Alejandro Morera, con triunfo de 0-1 para los visitantes; no obstante, los manudos cobrarían venganza en Santa Bárbara con un contundente triunfo de 1-3, ambos juegos por la fase regular del presente Torneo Apertura.

Durante el presente semestre hubo un enfrentamiento más entre ambos clubes, y fue la Recopa, entre el campeón de Copa y el monarca nacional; en ese duelo, que fue antes de iniciar el torneo, los manudos se llevaron el título sobre los rojiamarillos con una victoria de 1-0, gracias al solitario gol de Alexis Gamboa en aquella cita que se disputó en el Fello Meza de Cartago, a un solo duelo en territorio neutral.