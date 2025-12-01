Deportes

Medford baja de la nube a quienes consideran a Anthony Hernández el mejor jugador del país

Hernán Medford lanzó un balde de agua fría a quienes coronan a Anthony Hernández como el mejor de Costa Rica

Por Eduardo Rodríguez

Anthony Hernández vive un gran momento en Alajuelense, con goles y jugadas relevantes dentro del terreno de juego; sin embargo, Hernán Medford reconoce el buen nivel de Pikachu, pero no está de acuerdo con que sea el mejor del país.

“Lo de Hernández, aquí por cualquier cosita. Ha jugado bien, pero ahora resulta que es el mejor jugador de Costa Rica, no entiendo”, dijo Hernán de Opa.

Hernán Medford no comparte la opinión de muchos con que Anthony Hernández es el mejor jugador del país. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Cuando usted quiera hablar del mejor jugador de Costa Rica, suave suave, tiene que venir de un mundial, de ganar dos campeonatos, y esto lo escuché de periodistas, el mejor jugador de Costa Rica, pero yo le digo a los jugadores, no le hagan caso a los periodistas, estos te suben y luego te rematan abajo y es cuando el jugador se pierde, cuando no tiene la preparación emocional”, dijo Medford.

Pikachu Hernández buscará ganar la Copa Centroamericana con Alajuelense el miércoles en Guatemala, y luego conseguir la ansiada copa 31 con los rojinegros en este cierre del torneo.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

