Fernando Piñar conmueve con dedicatoria a su novia fallecida y destaca el apoyo de Alajuelense durante duro proceso

El jugador de Alajuelense Fernando Piñar vivió un momento cargado de emoción en el triunfo ante Cartaginés, donde no solo celebró el liderato asegurado, sino que dedicó su gol a su novia fallecida, un gesto que conmovió a la afición.

Una dedicatoria que tocó corazones

Fernando Piñar dedicó su gol a su novia fallecida tras el triunfo ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

Luego del encuentro, Piñar expresó la carga emocional que llevaba consigo y el significado de su anotación. Con voz firme, pero visiblemente afectado, habló sobre la celebración del gol, en la que mostró una foto de la joven en su espinillera.

Su pareja se llamaba Tifany Gómez Chavarría y falleció el pasado 22 de enero, con tan solo 20 años.

“Quiero dedicarle el gol a mi novia que está en el cielo. La verdad que durante todo el proceso la Liga me apoyó mucho, mi familia y mi afición han estado ahí. Significa mucho para mí y aunque ya pasó su tiempo, todavía hay sentimientos, muchas cosas y he querido seguir luchando, no bajar los brazos y esto se lo dedico a ella”, dijo el jugador, quien recibió muestras de apoyo tras sus declaraciones.

Análisis del juego y mirada a lo que viene

En el plano deportivo, Piñar se mostró satisfecho con el desempeño del equipo y con la confirmación del liderato, que les permite asegurar un puesto en la gran final del torneo.

“Estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo, lo que se viene es otra historia”, afirmó, haciendo énfasis en que Alajuelense llega con confianza y determinación a la fase decisiva.

Un triunfo con doble significado

El defensor destacó el apoyo de Alajuelense durante su proceso personal. (JOHN DURAN/John Durán)

El gol de Piñar representó más que una anotación: fue un acto de resiliencia, memoria y fuerza personal que coincidió con un momento crucial para la Liga. El equipo, con el liderato asegurado, se prepara para las últimas etapas con el ánimo elevado y con el aporte emocional de su defensor, que se convirtió en protagonista tanto dentro como fuera de la cancha.

