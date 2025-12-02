La polémica denuncia de Johan Venegas que abre el debate sobre el arbitraje en el fútbol tico

El delantero del Cartaginés Johan Venegas encendió la polémica tras denunciar que en Costa Rica hay jugadas que se sancionan de forma distinta dependiendo del equipo, lo que abrió un fuerte debate sobre la consistencia del arbitraje en el duelo entre Cartaginés y Alajuelense.

El domingo por la tarde, luego del partido que se disputó en el estadio Fello Meza, el Cachetón afirmó que hay situaciones de juego similares que no se sancionan y afirmó estar preocupado por el trabajo de Steven Madrigal y las decisiones que tomó.

“Yo que he estado también en la Liga, he jugado en Saprissa y ahora me toca estar en Cartago, no salgo molesto, lo que salgo es preocupado, como con esa malicia indígena, como decimos los ticos.

“Son situaciones en donde uno dice: ‘estamos enfrentando a la Liga, ellos no necesitan este tipo de ayudas’, por decirlo así, pero sí nos sentimos perjudicados en esas situaciones de juego.

LEA MÁS: Henry Bejarano fue claro sobre las polémicas que ya suma el juego entre Cartaginés y Alajuelense

“Hay una falta que le hacen a Douglas López, el árbitro dejó seguir la jugada y hay una contra de Alberto Toril que él sí la sanciona, entonces hay una misma situación para diferentes equipos, pero hay un cambio de criterio”, destacó el futbolista brumoso.

Johan Venegas abrió el debate al decir que los árbitros sancionan diferentes, algunas situaciones de juego. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un trato diferente

El exportero de Alajuelense Álvaro Mesén reconoce que lo que se da es un trato diferente a algunos equipos y no es porque se quieran beneficiar, sino que se da por la presión que pueda tener el árbitro de cara a un partido.

“Yo diría que hay equipos a los que se tratan diferente, eso nadie lo puede negar. Eso pasa en España, en Alemania, en Argentina, lo vemos por ejemplo con el Real Madrid, eso lo vemos en todo lado.

Johan Venegas abrió el debate sobre el arbitraje tico

“Es muy normal, hay una cuestión de presión, del entorno, que lógicamente el árbitro, cualquiera que esté en ese momento, la va a sentir, es normal y a veces el central termina cometiendo errores, no sé si serán voluntarios o no, pero sí creo que se aplica diferente y no quiero decir que se benefician unos equipos con respecto a otros”, señaló.

Johan Venegas cuestionó el trabajo de Steven Madrigal. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Para Mesén, hay que tener claro que los árbitros se pueden equivocar en sus funciones, al ser humanos, pero jamás será lo mismo pitar un juego en un estadio de equipos grandes, al hacerlo en otros escenarios.

LEA MÁS: Versiones van y vienen, esto dicen testigos, jugadores y periodistas de la bronca entre Cartaginés y Alajuelense

“Todo depende de la presión que haya previo al juego. Sí creo que hay un trato diferente en la aplicación, por el entorno de la situación, porque es claro que no es lo mismo que está un equipo de estos de por medio, de cuando no está.

“Y eso pasa en todas las ligas del mundo, como le decía anteriormente, hay que ver lo que pasa con el Real Madrid y los señalamientos que hay por ciertas decisiones arbitrales”, comentó.

El árbitro trata de ser parejo

Para el exárbitro Rodrigo Badilla, los centrales tratan de partir el ayote parejo, pero para él, se cometen errores, que salen caros.

“Escuché las declaraciones de Johan Venegas y puedo decir que el jugador sale molesto, inconforme con la labor del árbitro y con toda la razón. El árbitro trata de aplicar el reglamento por igual, pero hay situaciones que provocan molestias y en el juego de ayer, el arbitraje fue irregular.

Para Rodrigo Badilla, con el VAR a veces se cometen errores y eso perjudica a los clubes. Foto: ilustrativa. (ML )

“En Cartago esa situación se ha dado por años, y en el caso de este partido, el árbitro no se dedicó a señalar situaciones a favor de Alajuelense, creo que trató de ser parejo para ambos clubes, pero desgraciadamente se cometen errores, pequeños, que el jugador los hace ver muy grandes”, comentó.

LEA MÁS: Andrés Carevic reconoció contundencia de Alajuelense y advierte que espera de las semifinales del torneo

“Son excusas”

El exjugador del Saprissa Carlos Solano fue claro al decir que las quejas sobre el trabajo de los árbitros son excusas, para justificar un resultado.

“Esta es una especie de majadería: los árbitros pueden ser buenos, malos, regulares, pero no son mal intencionados, estas son excusas, para justificar lo que pasa en el terreno de juego.

“Ahora, existe el VAR, que tiene como función ayudar a los árbitros, pero a veces no actúa como debe ser, entonces ahí se ven otros fallos, pero uno no puede decir que eso lo hacen para ayudar a uno u otro equipo”, afirmó.

Para Solano, los árbitros pueden tener sus colores, como todos los amantes del fútbol, pero eso no los hace buscar perjudicar a un club.

El juego entre Alajuelense y Cartaginés dio de qué hablar por la labor del arbitraje. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lógicamente, los árbitros como todos tienen un color, pero son honestos y la verdad en mi tiempo no puedo decir que eso pasaba ni tampoco ahora. Se podrán equivocar, al final los árbitros son seres humanos.

“Uno ve a algunos prepotentes, que no dejan hablar a los jugadores, otros son más amables, saludan, pero en ningún momento buscan dar privilegios a un equipo u otros, no son de afectar a los equipos”, señaló.