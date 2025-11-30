Versiones van y vienen, esto dicen testigos, jugadores y periodistas de la bronca entre Cartaginés y Alajuelense

Cartaginés y Alajuelense terminaron un partido muy caliente este domingo en la zona mixta del estadio Fello Meza, en una bronca en la que los futbolistas son los que menos tuvieron que ver.

La falta que encendió la mecha

Una fuerte falta del defensor brumoso Diego Mesén sobre el manudo Anthony Hernández detonó la bronca fuera de la chancha pues generó fuertes reclamos de parte de los rojinegros.

La patada de Diego fue muy fuerte, se notó en la cara del jugador que había cometido un error grave cuando vio que el árbitro Steven Madrigal le sacó la tarjeta roja, mientras que en la banca eriza estaban super molestos, pues pensaron que lo había lesionado.

LEA MÁS: Esto habría sucedido en la bronca en la zona mixta del estadio Fello Meza entre Cartaginés y Alajuelense

Diego Mesén se fue expulsado por una entrada muy fea contra Anthony Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Bronca descontrolada entre personal de ambos clubes

Luego la situación se salió de las manos en apenas segundos, el partido estaba jugándose ya en tiempo de reposición, cuando de repente se vio a integrantes del cuerpo técnico y administrativos de ambos equipos que se habrían metido a pelear al túnel que lleva a la cancha y la zona mixta del estadio.

Las imágenes no fueron muy claras dado que a FUTV no lo dejaron entrar adonde estaba la bronca, por lo que las versiones apenas se quedaron en lo que dijeron algunos presentes.

LEA MÁS: “Machillo” Ramírez explota y denuncia lo que los rivales le están haciendo a Anthony Hernández

Los jugadores de Cartaginés y Alajuelense tuvieron una fuerte discusión por la falta de Diego Mesén sobre Anthony Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Versiones cruzadas y cámaras bloqueadas

La televisión estaba ciega por la decisión de los locales de impedir el paso de las cámaras, por lo que la primera versión salió de parte del jefe de prensa del Cartaginés, José Pablo Meza.

Este aseguró que una persona de Alajuelense que no era futbolista habría agredido presuntamente a David Vargas, gerente blanquiazul e hijo del presidente Leonardo Vargas.

LEA MÁS: Alajuelense asegura la final del Apertura 2025, ¿romperá el muro o repetirá la historia de siempre?

Discusiones, empujones y confusión total

Un camarógrafo de FUTV habría señalado a Marco Ureña por una presunta agresión.. (JOHN DURAN/John Durán)

En aquel desmadre nadie entendía lo que estaba pasando, de repente salió Marco Ureña junto a un delegado del Cartaginés discutiendo con el camarógrafo de FUTV al que le impidieron el paso y al cual habrían empujado para que no grabara lo que pasaba.

Carlos Serrano, periodista de FUTV, contó otra versión, sobre la presunta agresión a Aníbal Giammatei, masajista erizo, por parte de un rival, lo que habría iniciado las cosas.

Comisarios de Unafut lo registraron todo

En medio de todo eso, los que sí estaban grabando y apuntando todo eran los comisarios de la Unafut, para hacer un posterior informe en el que podría quedar claro lo sucedido y establecer responsabilidades o sanciones si fuera el caso.

Los árbitros y comisarios hicieron un reporte de lo sucedido.. (JOHN DURAN/John Durán)

La disculpa que calmó las aguas

Fueron minutos frenéticos, luego de terminado el partido, cuando los equipos se fueron a los vestuarios ya el asunto se calmó y la señal de buena voluntad fue cuando Diego fue a buscar a Anthony para ofrecerle una disculpa por lo sucedido.

Cuando el brumoso llegó afuera del camerino erizo, Pika aceptó las disculpas, se dieron un abrazo y un apretón de manos y dejaron el asunto en la cancha, algo que La Teja grabó en primera fila.

LEA MÁS: (Video) Diego Mesén se encontró a Anthony Hernández en camerinos y esto fue lo que ocurrió

Diego Mesén fue a buscar a Anthony Hernández para disculparse

Jugadores hablan, pero saben poco

En la zona mixta los jugadores contaron lo poco que aseguran saber.

“Para ser sincero no sé bien qué pasó, no me han contado, solo que David recibió un golpe de alguien del equipo rival y no puedo dar más detalles, vi que tienen tomas o algo, pero no sabría qué decirte”, dijo Luis Flores, volante blanquiazul.

El jugador aseguró tampoco saber nada de la versión que Ureña habría golpeado al camarógrafo, porque en medio de la bronca no quería meterse y salir con alguna amonestación o así.

Los jugadores del Cartaginés afirman que no pudieron ver lo sucedido. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo estoy dentro del campo y la verdad no vi nada, solo vi la corrida y nada más. Creo que son cosas que tenemos que tratar de evitarlas, porque nunca es bueno para el espectáculo, más cuando se enfrentan dos equipos importantes, pero al final queda en un plano secundario”, aseguró por su parte el delantero Mauro Quiroga.

Informes decidirán las consecuencias

Será hasta este lunes cuando salgan los informes arbitrales y de los comisarios de Unafut cuando se vea qué se reportó y cuáles serían las consecuencias.