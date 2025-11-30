Andrés Carevic reconoció contundencia de Alajuelense y advierte que espera de las semifinales del torneo

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, valoró la derrota 0-2 sufrida este domingo en el Fello Meza por la jornada 17 de la fase regular y destacó que, pese a que ambos equipos ya estaban clasificados a semifinales, el partido se jugó con intensidad y dejó importantes lecciones para lo que viene.

“Fueron contundentes”: la lectura del juego

Carevic analizó la derrota del Cartaginés y señaló la contundencia rival como clave del resultado. (JOHN DURAN/John Durán)

Carevic señaló que la diferencia en el marcador se debió principalmente a la contundencia de Alajuelense, que aprovechó las oportunidades generadas desde los primeros minutos.

“Creo que la diferencia estuvo en que ellos fueron contundentes. Tuvieron las dos opciones que tuvieron y concretaron, más una del segundo tiempo. Nos avisaron desde el primer tiempo y fueron certeros de meter dos goles”, comentó el timonel argentino durante la conferencia de prensa.

A pesar de que el Cartaginés intentó reaccionar, la defensa rival cerró espacios y el cuadro brumoso no consiguió profundidad en ataque.

Semifinales: duelos que se definirán por detalles

Con ambos clubes ya clasificados, Carevic adelantó que la siguiente fase será igual de exigente y que cada acción marcará diferencia.

“Sabemos que este es un equipo competitivo y seguramente ajustando un poco de detalles vamos a competir. Como se dijo, va partido a partido”, expresó, haciendo énfasis en la importancia de corregir pequeños aspectos de funcionamiento para llegar fuertes a semifinales.

Polémicas arbitrales y enfoque interno

El encuentro estuvo cargado de polémica por decisiones arbitrales que generaron molestia en la gradería, pero Carevic fue claro en que no abordaría el tema.

“No me gusta hablar de eso, ustedes saben que yo no hablo del arbitraje”, afirmó, manteniendo su postura habitual de evitar comentarios sobre el arbitraje.

Último partido y aprendizaje para lo que viene

El técnico afirmó que las semifinales se definirán por detalles y que el equipo está listo para competir. (JOHN DURAN/John Durán)

De cara al cierre de la fase regular, en el duelo ante Liberia, Carevic señaló que el objetivo es llegar con fuerza total. También resaltó que lo vivido en el Fello Meza —tanto dentro como fuera del campo— deja enseñanzas.

“Hay que aprender de estas situaciones. A veces hay que ser consciente que a veces uno se equivoca. Hay momentos a veces difíciles dentro de la cancha que pasan por diferentes circunstancias y a veces suceden cosas que uno no pretenda que sucedan y solo queda aprender de los errores”, concluyó.