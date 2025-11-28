El destino le sonríe: Miguel Herrera iría al Mundial 2026 tras ser despedido de la Sele

El destino le jugó una irónica pasada al extécnico de la Selección de Costa Rica. Tras el fracaso que dejó a la Tricolor fuera del Mundial 2026, Miguel “Piojo” Herrera sí logró asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

El extécnico mexicano tendría todo listo para asistir a la Copa del Mundo del 2026. En las últimas horas, medios mexicanos aseguraron que el Piojo asistirá al Mundial de Norteamérica en calidad de comentarista.

La cadena TUDN sería la empresa que se llevaría a Herrera, para que colabore en las transmisiones de la máxima fiesta del fútbol mundial.

“La posible incorporación de Miguel Herrera al equipo de analistas de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026 ha cobrado relevancia tras su reciente salida como seleccionador de Costa Rica.

LEA MÁS: Periodista de ESPN fulmina al Piojo Herrera y calificó así las excusas que dio tras fracasar con Costa Rica

“El técnico mexicano, conocido por su perfil mediático y su experiencia tanto en los banquillos como en los medios, figura entre los candidatos para sumarse a la mesa de análisis que la televisora prepara para el evento, según revelaciones de David Faitelson que dio para Récord", citó el medio Infobae.

El técnico Miguel Herrera tendría un nuevo empleo, para la Copa del Mundo del 2026. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel Herrera y su nuevo trabajo

De acuerdo con las declaraciones de Faitelson, TUDN y Televisa están conformando un equipo de lujo para la cobertura del Mundial 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

Faitelson reveló que la exitosa mesa de análisis “Los Maestros”, que destacó en Catar 2022, volverá a la pantalla con figuras de alto perfil y confirmó la incorporación del portugués José Mourinho y mencionó que la baraja de talentos aún está abierta, por lo que dejó entrever la posible llegada de Herrera.

LEA MÁS: Miguel “Piojo” Herrera le tiró duro a la prensa deportiva de Costa Rica al regresar a México tras dirigir a la Sele

“Vamos a tener una mesa que fue muy exitosa en el último Mundial que fue ‘Los Maestros’, para eso tenemos a La Volpe, ahí va a estar también Mourinho y habrá que incluir a otros, no sé si a Jaime Lozano, no sé si a Miguel Herrera”, agregó.

La Selección de Costa Rica no irá a la Copa del Mundo del 2026. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Miguel Herrera fuera de la Sele

El 23 de noviembre pasado, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó la destitución del experimentado entrenador y exjugador, luego del empate contra Honduras. Costa Rica no avanzó a la Copa del Mundo.

Durante su gestión, Herrera dirigió 15 partidos, con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, pero no logró cumplir el objetivo de clasificar al equipo al Mundial.